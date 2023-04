Bayernweit gibt es so hohe Hundesteuer-Einnahmen wie noch nie. Doch im Oberallgäu reißen die Tiere ein Loch in die Kasse. So viel zahlt man für seinen Hund.

28.04.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Immer mehr Menschen kommen auf den Hund und lassen sich das auch etwas kosten. Das Statistische Landesamt vermeldet, dass in Bayern noch nie so viel Hundesteuer gezahlt wurde wie im vergangenen Jahr 2022. Das trifft auch auf einige Oberallgäuer Kommunen zu. Doch nicht bei allen freut man sich darüber.

Hohe Einnahmen in der Hundesteuer bedeuten in der Regel viele Tiere. Genau lässt sich das nach Angaben der Statistiker aber nicht sagen, weil die Höhe der Hundesteuer jede Kommune selbst festlegt. Tierschutzorganisationen berichteten jedoch, dass sich vor allem während der Corona-Pandemie viele Menschen einen Hund angeschafft haben.

So war es auch in Sonthofen. Dort stieg die Zahl der Vierbeiner nach Angaben der Verwaltung während der Pandemie von 813 auf 879 an. Jeder 25. Einwohner hatte 2022 einen Hund. In Immenstadt ging die Zahl der Hunde von 2017 bis 2019 leicht zurück, stieg in den Pandemiejahren aber spürbar an auf 587 Tiere. Auch in Oberstaufen gibt es laut Bürgermeister Martin Beckel immer mehr Hunde.

Oberstdorf nimmt 33.000 Euro durch Hundesteuer ein

Alles gleich blieb hingegen in Oberstdorf. Nach Angaben der Marktgemeinde gab es nach der Pandemie in etwa genauso viel Hunde wie vorher. 360 waren es im Jahr 2022. Rechnerisch besitzt damit jeder 27. Oberstdorfer ein solches Tier. Sie spülen der Marktgemeinde 33.000 Euro in die Kasse.

Dennoch dürfte man sich im Ort über die Anzahl an Hunden – zumindest aus finanzieller Sicht – nicht sonderlich freuen. Fürs Entsorgen der Hinterlassenschaften gibt die Marktgemeinde 61.000 Euro aus. Das kostet die Kommune 28.000 Euro mehr, als sie an Hundesteuer einnimmt. Gleiches in Oberstaufen, wo man 27.000 Euro draufzahlt. Beide Marktgemeinden verweisen auf die Hunde von Tagesgästen und Urlaubern, die mit den Besitzern in den Ort kommen.

In Oberstaufen zahlt deshalb der Tourismus mit. „Ein erheblicher Teil der verbleibenden Deckungslücke wird aus dem Budget des Tourismus-Eigenbetriebs getragen, da Gäste mit Hunden ebenfalls einen entsprechenden Aufwand verursachen“, erklärt Bürgermeister Beckel.

Sonthofen hat die Hundesteuer erhöht

Sonthofen hat gerade erst die Hundesteuer erhöht – weil es immer mehr kostet, die Stadt von den Hinterlassenschaften der Hunde zu befreien. Im Jahr 2022 zahlte die Stadt nach Angaben der Verwaltung dafür fast 90.00 Euro. Die Einnahmen lagen bei rund 73.000 Euro. Mit der Erhöhung will die Stadt erreichen, dass die Hunde für sie kein Draufzahlgeschäft werden.

Doch rechtlich ist es nach Angaben von Pressesprecherin Kerstin Spiegelt nicht möglich, das eins zu eins zu verrechnen. „Eine Steuer kann nicht zweckgebunden erhoben werden“, erklärt Spiegelt. Genauso wenig könne man die Urlauber für ihre Hunde zur Kasse bitten. Ein Kurbeitrag für Hunde, wie er 2021 in Bad Hindelang gefordert wurde, sei rechtlich nicht möglich.

Positiv auf die Finanzen wirken sich die Hunde bei den befragten Kommunen nur in Immenstadt aus. Dort nahm man laut Stadtverwaltung 2022 insgesamt 56.000 Euro an Hundesteuer ein und gab rund 23.000 Euro aus.

Das kostet die Hundesteuer im Oberallgäu

Die Höhe der Hundesteuer beschließt jede Kommune selbst. Der erste Hund ist meist günstiger als weitere. Ebenso gibt es häufig Nachlässe für Jagd- und Rettungshunde. Das kostet der erste Hund:

Sonthofen: 100 Euro

100 Euro Oberstaufen: 100 Euro

100 Euro Immenstadt: 85 Euro

85 Euro Oberstdorf: 80 Euro

