„Ich bin kein Kopierer“: So erinnert ein Oberallgäuer in Sonthofen an Reinhard Mey

Sigi Lüer gelingt eine stimmungsvolle Hommage an Reinhard Mey. Dabei gibt der Oberallgäuer dessen Liedern eine eigene Note. Unterstützt wird er von Tim Hecking.

05.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Musikanten sind in der Stadt“ – beziehungsweise Sigi Lüer und Tim Hecking waren in der Oberallgäuer Kreisstadt und sorgten mit ihrem Reinhard-Mey-Programm für eine ausverkaufte Sonthofer Kultur-Werkstatt. Insofern wählten die beiden Oberallgäuer mit dem oben zitierten Hit aus dem Jahr 1972 den idealen Opener für ihren Auftritt.

Auch die weitere Titelliste zeugte von einer wohlüberlegten Auswahl, bei der Sigi Lüer das Publikum immer wieder auf die Parallelen der alten Lieder mit der heutigen Zeit hinwies. In „Poor Old Germany“ philosophierte der Berliner Liedermacher bereits in den 90er Jahren über die im deutschen Sprachgebrauch zunehmende Anzahl von Anglizismen und in „Nein, meine Söhne geb ich nicht“ beschäftigte sich Reinhard Mey 1986 unter anderem mit der Flucht vor dem Krieg.

Anekdoten aus dem eigenen leben

In kurzen Anekdoten aus seinem eigenen Leben ließ Sigi Lüer das Publikum immer wieder an seiner persönlichen Verbindung zu dem bekannten deutschen Liedermacher teilhaben. Ein Konzert von Reinhard Mey war für Sigi Lüer der Auslöser für die Entscheidung, selbst auch Liedermacher zu werden.

Wer den Allgäuer auf der Bühne erlebt, merkt, dass ihn sein großes Vorbild schon lange musikalisch begleitet und er in der Musik des Berliner Liedermachers das gefunden hat, was zu ihm passt. Dabei legt Sigi Lüer Wert darauf, dass er die Klassiker in Form eigener Interpretationen zum Besten gibt. „Ich bin kein Kopierer, ich modle die Stücke um, mach etwas anders, will aber die Botschaft von Reinhard Mey rüberbringen“, erklärte er.

Obwohl Tim Hecking und Sigi Lüer sich für ihr Konzert die Stücke herausgepickt haben, die ihnen persönlich am besten gefallen, waren die bekanntesten dabei. Lieder wie „Ikarus“ oder „Pber den Wolken“ dürfen einfach in keinem Reinhard-Mey-Konzert fehlen. Bei Letzterem durften sich Tim Hecking und Sigi Lüer sogar über einen 90-stimmigen Publikums-Chor freuen, der beim Refrain mit einstimmte.

Mit dem typisch weichen, melodischen Gesang zog Sigi Lüer sein Publikum in seinen Bann, sodass die Anwesenden sich vom Gitarrenspiel umhüllen ließen und Wort für Wort den Texten lauschten. Bei scheinbar kleinen Fehlern wie doppelt gesungenen Strophen lachte der Allgäuer Liedermacher sympathisch über sich selbst und erzeugte beim aufmerksamen Zuhörer die Frage, ob das wirklich ein aus Lüers Nervosität heraus entstandenes Versehen oder ein bewusst platzierter Gag war. Schließlich war das betreffende Stück: „Vielleicht werd’ ich doch langsam alt“.

Auf Grund der großen Nachfrage geben Sigi Lüer und Tim Hecking mit „die schönsten Lieder von Reinhard Mey“ am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr ein Zusatzkonzert in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Kartenreservierung: Telöefon 08321/2492, E-Mail: info@kult-werk.de