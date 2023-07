Im Akamser Neubaugebiet werden die ersten Bauplätze vergeben

Am südöstlichen Ortsrand von Akams entsteht derzeit ein neues Wohnbaugebiet mit 24 Grundstücken. Die ersten zehn vergibt die Stadt Immenstadt über ein Einheimischenmodell. Danach folgen noch vier weitere, die per Losverfahren an die Häuslebauer gebracht werden. Im Bild unten ist das Rückhaltebecken zu sehen. Darüber liegt das Baufeld.