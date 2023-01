Weltrekordversuch in Oberjoch: Größtes Schellenläuten beim Telemark-Weltcup?

Beim Telemark-Weltcup im Skigebiet Oberjoch von 16. bis 18. März wollen die Organisatoren mit dem größten Schellenläuten in das Guinnessbuch der Rekorde.

21.01.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit einem Weltrekord-Versuch im Kuhschellenläuten möchten die Organisatoren des Telemark-Weltcup-Finales am Samstag, 18. März, 12 Uhr, in Oberjoch ein Zeichen für die Alpwirtschaft setzen. Das Ziel: ein Eintrag im „Guinnessbuch der Rekorde“. Wer mitmachen will, soll eine oder mehrere Schellen bringen. Das Ziel sind 800 Personen mit Schellen.

Jeder Teilnehmer erhält eine Startnummer – der Rekordversuch wird notariell überwacht. Getreu dem Motto „Zusammen erklingen die Schellen am Hang“ wird ein Dirigent des Allgäu Schwäbischen Musikbundes Takt und musikalische Koordination vorgeben. Für die musikalische Begleitung sorgen Alphornbläser. Eine professionelle musikalische Unterstützung ist erforderlich für die Anerkennung des angestrebten Rekords, steht in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bad Hindelang.

700 Kuhglocken erklangen in der Schweiz

Ein ähnlicher Weltrekord ist bereits im Guinessbuch: Im September 2009 ließen demzufolge 640 Personen in Boswil ( Schweiz) 700 Kuhglocken gemeinsam erklingen. Im November desselben Jahres waren im niederbayerischen Rinchnach 1.370 Glocken gleichzeitig zu hören – im Rekordbuch eingetragen ist diese Leistung jedoch nicht.

Im Allgäu trägt das Vieh in den Bergen übrigens keine Glocken, sondern kleine Schellen, um für Alphirten besser auffindbar zu sein. Große Zugschellen werden Allgäuer Rindern ausschließlich als Schmuckstücke umgehängt – etwa beim Alpabtrieb (Viehscheid) im September – und sind der Stolz vieler Bauern und Älpler.

Schellenläuten als ein Zeichen für die heimische Alpwirtschaft

Das Schellenläuten für die heimische Alpwirtschaft ist eingebettet in das Weltcup-Wochenende der besten Ski-Telemarker (16. bis 18. März) an der Grenzwiesbahn im Skigebiet Oberjoch.

Zum Organisationsteam des Schellenweltrekords gehören neben der Gemeinde Bad Hindelang der Deutsche und der Allgäuer Skiverband sowie der SV Hindelang, die Allgäu GmbH und auch die Allgäuer Zeitung. Der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu unterstützt den Weltrekordversuch. Schirmherrin ist die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller.