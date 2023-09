Im Bann der Leidenschaft: Stuttgarter Orchester beeindruckt in Bad Hindelang

Das Collegium Instrumentale Stuttgart und der Geiger Gustav Frielinghaus widmen sich romantischen Meisterwerken in Bad Hindelang und Riezlern. Was beeindruckt.

Dass ausgerechnet ein Böhme die Entwicklung einer Nationalmusik in Amerika in Gang bringen soll, mag kurios erscheinen. Antonín Dvořák nahm die Herausforderung (gegen gute Gage) 1892 an, wirkte drei Jahre in der „Neuen Welt“. Suchte dort bei den Ureinwohnern nach traditioneller Melodik und Rhythmik, ließ sich von Studenten die Lieder der schwarzen Plantagenarbeiter vorsingen. Das erworbene Wissen gipfelt in seiner neunten Symphonie: „Aus der Neuen Welt“. Bis heute eines der beliebtesten Orchesterwerke rund um den Globus und damit hoher Anspruch an die Interpretation durch das Collegium Instrumentale Stuttgart beim Konzert in der Bad Hindelanger Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Donnerwetter der Pauken

„Con fuoco“, Dvořáks Anweisung für den Finalsatz bestimmt viele der 40 Minuten Aufführungsdauer. Das Projektorchester lässt sich anfachen von Spirituals, Volkstänzen, Landschaftsbildern, afro-amerikanischer Rhythmik. Man kann mit dem Feuer spielen, muss es dann aber auch beherrschen. Albrecht Schmid führt sein Collegium konventionell durch die farbenprächtigen und maximal divergenten Tableaus, kann aber manchen Überschwang wie hineingrätschende Holzbläser, ab und an überbordendes Blech, Donnerwetter der Pauken nicht einfangen. Das spielfreudige, mit Leidenschaft agierende Ensemble kann, explizit in den Streichern, auch behutsam, mit Piano aufwarten, inszeniert damit einen überaus kontrastreichen Besuch in Amerika. Antonín Dvořák indes hat seine Heimat in seinem Opus 95 nicht vergessen: Das musikantisch, spielerische Böhmen samt Walzerseligkeit ist nicht weniger prägend und darf beim Collegium Instrumentale partiell aus den druckvollen Kaskaden durchleuchten.

Die Balance gelingt

In Camille Saint-Saë ns’ „Introduction et Rondo capriccioso“ gelingen Balance und Dynamik werkgerecht, die Crescendi fließend: Französisches Parfüm, Esprit, Spielwitz, zarte, wie quirlige Formensprache. Subtil dazu dosiert die den Kopfsatz charakterisierende melancholische Stimmung. Gustav Frielinghaus begeistert mit einem von Verve blühenden Solopart auf der Violine. Souverän. Mit expressivem Bogeneinsatz. Mitreißend. Eines Sinnes mit dem Collegium. Romantik im Stimmungsreigen, in Farbenfreude. Ohne Kitsch, frei von oberflächlichem Überschwang.

Imposante Naturschauspiele

Letzteren hält das Collegium Instrumentale Stuttgart nahezu gänzlich mit Disziplin und Ausgewogenheit im Zaum, auch wenn Sturmgewalt und imposante Naturschauspiele der Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ dazu verleiten könnten. Felix Mendelssohn-Bartholdys „Portrait“ der schottischen Inseln erfährt gleichberechtigt die angenehme Ruhe deren Abgeschiedenheit, den Zauber der Natur. Dank adäquaten Tempi, austarierten Stimmgruppen, emotionalem Spiel.

Romantische Meisterwerke zwischen Empfindsamkeit und überbordenden Gefühlen. (Das Programm war auch in der Pfarrkirche in Riezlern zu hören.)