Im Bergbauernmuseum Diepolz: Pfannkuchen und Co., Schmuckstücke und Stofftaschen

Ob Kochen oder Basteln: Im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz gibt es im Herbst wieder viele Angebote zum Mitmachen und Selberbasteln.

Das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz startet in den Herbst mit vielen Aktionen und Vorführungen im Sattler-Hof. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen:

Die Haushälterinnen lassen sich in dem alten Bauernhof-Hof beim Kochen, Backen, Handarbeiten und Basteln über die Schultern schauen. Die Gäste sind eingeladen zum Mitmachen und Probieren. Auf dem Speiseplan steht jedes Mal ein anderes Gericht, unter anderem „G´walete Kiechle“, „Bollekiechle“ und Pfannkuchen, die es am Samstag, 23. September, gibt. Die Koch-Vorführungen beginnen jeweils um 11.30 Uhr und dauern, solange der Teig reicht.

Seifenbälle und Schlüsselanhänger

Außerdem zeigen die Haushälterinnen im Allgäuer Bergbauernmuseum den Gästen im Sattler-Hof, wie man aus Naturmaterialien kunstvolle Schmuckstücke für Groß und Klein macht: Wollschafe basteln am Dienstag, 26. September, Seifenbälle filzen am Mittwoch, 27. September, und Schlüsselanhänger basteln am Donnerstag, 28. September. Im Oktober drehen sich viele Veranstaltungen um den Stoffdruck. Dann können die Besucher unter anderem mit mit Stofffarben kunstvolle Taschen und Co. fertigen.

Im Herbst sind im Museum wieder Handwerker zu Gast und lassen sich über die Schulter schauen: Klöpplerin, Holzschnitzer, Seiler und Bandweberin sind zu sehen. (pm)

Die Termine sind tagesaktuell ersichtlich unter: www.bergbauernmuseum/veranstaltungen

