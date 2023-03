Im Einklang mit der Natur: Oberstaufner (83) schreibt Volksmusical "Alphofer"

Ein neues Volksmusical kommt in Oberstaufen auf die Bühne: „Alphofer“. Text und Musik stammen von Edwin Burtscher aus Steibis. Sein Stück hat eine Botschaft.

25.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Viele Menschen befürworten den Schutz der Natur. Doch ist jener so, wie er derzeit gepflegt wird, auch empfehlenswert? Diese Frage stellt das Volksmusical „Alphofer“, das am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr im Kurhaus von Oberstaufen aufgeführt wird. Text und Musik stammen von dem 83-jährigen Edwin Burtscher aus Steibis, der viele Jahre selbst als Alphirt und Jäger eigene Erfahrungen mit der Pflege und Hege von Tieren gesammelt hat. Er rät zu einem nachhaltigen Nutzen von Wald und Weiden, von Vieh und Jagd.

Doch er möchte keineswegs bei diesem Projekt besonders hervorgehoben werden, betont er im Gespräch. Denn es seien viele an diesem Projekt beteiligt. Murat Üstün, Lehrer für Klavier und Waldhorn an der Musikschule Dornbirn, habe die Lieder arrangiert, zum Teil professionelle Sänger dafür gewonnen und werde die musikalische Leitung der Aufführung übernehmen.

Vorarlberger Kompositionspreis

Murat Üstün, 1979 im türkischen Izmir geboren, studierte in Köln und arbeitete später unter anderem im Opernorchester von Gelsenkirchen. 2014 erhielt er den Kompositionspreis des Landes Vorarlberg. Regie führt Hans-Peter Imgrund, der vor Kurzem mit der Theatergesellschaft Simmerberg Johann Nestroys Klassiker „Lumpazivagabundus“ auf die Bühne gebracht hat.

Jodelchörle wirkt in Oberstaufen mit

Neben den gewonnenen Profis wie der Sopranistin Karen Haverbeck aus der Schweiz stehen auch einheimische Sänger und Musiker auf der Bühne – etwa der Bariton Klaus Wagner, der aus der Oberstaufner Familienmusik Wagner stammt und Leiter des Männerchors in Stiefenhofen ist, oder das Gesangsduett Sigrid Bildstein und Veronika Zengerle oder das von Sigrid Bildstein geleitete Alphofer-Jodelchörle.

Zithersolistin aus dem Bregenzerwald

Auch die Instrumentalisten kommen aus der Region: Zithersolistin Lucia Richter aus Sulzberg im Bregenzerwald oder das Alphofer-Ensemble in Oberkrainer-Besetzung mit Erich Hipp (Akkordeon), Jürgen Vogler (Klarinette), Bernhard Boch (Trompete), Norbert Boch (Bariton), Michael Bendoraitis (Gitarre) und Helmut Prettenhofer (Kontrabass) aus dem Allgäu.

Fasziniert von Slavko Avsenik

Die Oberkrainer-Musik hat Edwin Burtscher schon früh kennengelernt. Er hatte ein Konzert des legendären slowenischen Musikers Slavko Avsenik im Kino in Oberstaufen erlebt. Das habe ihn nachhaltig beeindruckt, erzählt Edwin Burtscher. Danach habe er den Musiker persönlich kennengelernt. Der Kontakt wurde intensiver. Denn Slavko Avsenik war immer wieder in Steibis zu Gast. Jetzt lässt sich die musikalische Begleitung des Volksmusicals „Alphofer“ von diesem Sound inspirieren. Der Instrumentalsatz sei anspruchsvoll, berichtet Edwin Burtscher. Er sei eine Herausforderung, haben ihm die Musiker bestätigt.

Konfikt mit neuen Vorgaben

Das Stück selbst erzählt in vier Bildern vom Niedergang alter Strukturen und dem Konflikt mit neuen Vorgaben. Die Hauptfiguren fühlen sich durch den bevorstehenden Wandel wie aus der Zeit gefallen und suchen ihr Glück im Bergsommer einer noch intakten Natur.

Respekt vor der Schöpfung

Das Stück prangert eine Ausbeutung der Natur an – durch deren maximale wirtschaftliche Nutzung – und mahnt zum Respekt vor der Schöpfung. Vor allem aber möchte es mit Musik „ein gesundes Naturverständnis als schönen Lebensinhalt“ vermitteln, erklärt Edwin Brutscher. Dazu greift er auch auf Lieder und Kompositionen zurück, die früher entstanden sind.

Viele Jahre habe er nur für sich Lieder geschrieben, erzählt der 83-Jährige, der einst als Koch und Hotelier gearbeitet hat. Es falle ihm leicht, zu dichten und eine Melodie dazu zu finden. So inspirierte ihn zum Beispiel der Fall der Mauer zu dem Stück „Endlich sind wir zusammen“.

Eine Messe für Sulzberg und Oberstaufen

Natürlich blühte solches Talent nicht auf Dauer im Verborgenen. Es entstanden Lieder, die auf CD festgehalten wurden und sogar eine Messe, die im Vorarlberger Sulzberg und in Oberstaufen erklang. Einige Teile aus dieser Messe sind nun auch in das Volksmusical „Alphofer“ übernommen worden. Dort erklingen sie auf einem Berg, auf dem das Spiel seinen Höhepunkt finden soll.

Das Volksmusical „Alphofer“ wird am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr im Kurhaus in Oberstaufen aufgeführt. Karten gibt es im Haus des Gastes in Oberstaufen, Telefon 08386/93000, E-Mail: info@oberstaufen.de

