Im Hotel Bergkristall entstehen acht exklusive Suiten

Hans-Jörg Lingg vom Bergkristall in Oberstaufen hat einen Anbau mit acht Suiten erstellt. So sehen sie aus.

12.07.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Den Aufzug hat die Fachfirma gerade noch rechtzeitig geliefert, das Verlegen der Teppiche steht noch aus und die letzten Möbel stehen zum Einbau bereit: Gut zwei Wochen vor dem Eintreffen der ersten Gäste herrscht noch rege Betriebsamkeit auf der Baustelle des Bergkristalls in Oberstaufen. 4,8 Millionen Euro hat Inhaber Hans-Jörg Lingg in einen Anbau investiert, mit dem er eine besondere Klientel ansprechen will. Denn nicht herkömmliche Doppelzimmer sind entstanden, sondern acht exklusive Suiten zwischen 50 und 120 Quadratmetern.

Bergkristall Oberstaufen: 4,8 Millionen Euro für acht Suiten

„Der Qualitätstourismus wird sich durchsetzen“, ist Lingg überzeugt. Das sei „die Zukunft für die Region“. Und so sieht er die Suiten als perfekte Ergänzung zu den insgesamt 68 Zimmern mit 133 Betten, die der Bergkristall schon bislang zu bieten hatte. Erst 2018 hatte Lingg sein letztes Bauprojekt abgeschlossen. Damals hatte er 14 Millionen Euro in einen Neubau investiert, dem das frühere „Bergstüble“ gewichen war, das der Grundstein für das heutige Vier-Sterne-Superior-Familienhotel war. Seither gibt es ein Atrium, von dem aus die Hotelgäste die Allgäuer Landschaft samt Hochgrat genießen können – und einen 20 mal zehn Meter großen Außenpool, der das gleiche Panorama bietet. (Lesen Sie auch: Freizeitbad "Aquaria" in Oberstaufen fährt Millionen-Defizit ein - wie geht es weiter?)

Erweiterung schon länger geplant

Schon damals hatte Lingg eine Erweiterung nach Osten im Hinterkopf. Dafür musste ein altes Austragshaus weichen. Der Abriss erfolgte im September 2021 – und damit ein halbes Jahr später als gedacht. Die mehrmonatigen Zwangsschließungen wegen der Pandemie hatten selbst Daueroptimist Lingg nachdenklich gemacht. Heute ärgert er sich, nicht doch im Frühjahr 2021 mit dem neuesten Projekt begonnen zu haben. Dann wären die lärmintensivsten Arbeiten – der Neubau samt Tiefgarage fußt auf einem Fels – während des letzten Lockdowns erfolgt.

Aber Lingg hadert nicht: Jetzt stehen die „Natur-Suiten“, wie er sie nennt, bald zur Verfügung. Die ersten Buchungen sind bereits erfolgt. Das gilt auch für die Penthouse-Suite im Obergeschoss mit ihren zwei Schlafzimmern und zwei Bädern sowie einer Größe von 120 Quadratmetern. Die Ausstattung ist in allen Suiten hochwertig und umfasst in den verschiedenen Suiten Dampfduschen, eine finnische Sauna oder eine Infrarotkabine. Fichte und Eiche sind die vorherrschenden Baustoffe. Mit der „Fitness-Suite“ richtet sich das Bergkristall an Sportlerinnen und Sportler.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch

Bundesregierung Ampel zahlt 271 Millionen Euro für externe Beratung

Die Corona-Pandemie hat aus Sicht von Lingg vieles verändert. Der Urlaub in Deutschland sei aber auch mit Blick auf den Russland-Ukraine-Krieg gefragter denn je. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sei von 3,4 auf 4,8 Tage gestiegen. Die Auslastung des Bergkristalls liegt regelmäßig bei über 90 Prozent – obgleich selbst in den traditionell schwächer gebuchten Monaten November und Februar keine Schließung mehr erfolgt.

Personal soll auf 130 aufgestockt werden

120 Mitarbeitende beschäftigt das Bergkristall aktuell. Mittelfristig will Lingg mit Blick auf die zusätzlichen Suiten auf 130 aufstocken, „wenn ich sie denn finde“. Kopfzerbrechen bereitet Lingg, der sich selbst nicht als Hotelier, sondern als Gastgeber bezeichnet, die Energiekrise. Aktuell bezahle er gut 10.000 Euro monatlich für das Gas, das er von den Lindenberger Stadtwerken bezieht. Mit ihnen hat er Ende 2021 einen Vertrag über drei Jahre abgeschlossen. Aber er weiß: Ruft Wirtschaftsminister Robert Habeck die höchste Alarmstufe bei der Gasversorgung aus, dann könnte auch dieser Vertrag ihn nicht vor einer massiven Preiserhöhung bewahren. Oder noch schlimmer: „Sie drehen mir das Gas ab“. Auch vor diesem Hintergrund hat er nicht nur eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus in Betrieb genommen, sondern ihn auch mit einer Pelletsheizung ausgestattet, um einen ersten Schritt weg vom Gas zu machen.

Lesen Sie auch: Schlossberg Resort: „Damit würden wir uns lächerlich machen, dann wären wir in Disneyland“