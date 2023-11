"Vielschichtig und spannend": Jazzmusiker servieren Selbstkomponiertes in Sonthofen

Im Jazz-Quintett „Südlich von Helsinki“ haben sich bekannte Musiker der Region zusammengetan, um Eigenkompositionen zu präsentieren. Sie spielen in Sonthofen.

16.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Einen langen Atem haben sowohl die Musikliebhaber als auch die Musiker selbst gebraucht, aber am Sonntag, 19. November, ist es endlich so weit: Dann will das Jazzquintett „Südlich von Helsinki“ – nach mehreren vergeblichen Anläufen - ab 19 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt auftreten.

Andreas Kopeinig (Pianist aus Reutte), Tiny Schmauch (Kontrabassist aus Kaufbeuren), Thomas Scholz (Schlagzeuger aus Bad Waldsee), Friedrich Schweiger (Saxophonist und Klarinettist aus Reutte) und Stefan Sigg (Flügelhornist aus Wangen) kennen sich schon länger und haben zum Großteil bereits öfter in verschiedenen Formationen zusammengespielt. „Da hat es sich einfach mal so ergeben, dass wir etwas zusammen machen wollten“, erzählt Tiny Schmauch.

"Jeder bringt sich ein"

Da es bereits viele Jazzformationen gibt, haben sich die fünf auch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie spielen nur Eigenkompositionen und achten bei der Zusammensetzung des Konzertprogramms auf eine ausgewogene Mischung aus ihren Werken. „Jeder von uns bringt sich kompositorisch ein, damit wir eben nicht die alten Standards aus dem Fundus spielen, sondern wirklich die Stücke von den Musikern, die auf der Bühne stehen. In den Proben entwickeln wir sie noch gemeinsam weiter und schreiben sie um, damit sie genau für die Besetzung unserer Band passen“, erzählt Schmauch.

"Im Jazz mischt sich alles"

Da das Flügelhorn beispielsweise ein weiches Instrument ist, das keine so hohen Tonlagen erreicht, dürfe er seine Melodien nicht so hoch schreiben, erklärt der 62-Jährige. Das wiederum lässt die Stücke ganz anders klingen. Bei der exakten Beschreibung dessen, was sich das Sonthofer Publikum erwarten darf, tut sich der Kaufbeurer Bassist schon schwerer, da Jazz heutzutage ein breiter Begriff ist. „Im Jazz unserer heutigen Prägung mischt sich alles. Man findet lateinamerikanische Elemente, wie aus dem Samba, Swing, Blues, ruhigere Balladen genauso wie poppige und rockige Elemente. Dementsprechend bieten wir sehr vielseitige Musik in ganz unterschiedlichen Farben und Klängen, gepaart mit emotionalen Soli. Das wird vielschichtig und vor allem spannend“, verspricht Schmauch.

Organisatorischer Aufwand

Präsentieren konnte das Quintett sein Programm allerdings erst wenige Male, denn wie bei vielen anderen Künstlern auch, machte die Corona-Pandemie der neuen Formation einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Nach der ersten Probe im Jahr 2018 erfolgte durch verschiedene andere Projekte der beteiligten Musiker eine erste Unterbrechung. 2019 einigten sich die Musiker dann, sich – wegen des organisatorischen Aufwands – nur alle paar Wochen in Reutte zu treffen, dort dann allerdings einen ganzen Tag mit Proben zu verbringen.

Das erste Album

Damals verfeinerten sie ihr Programm so weit, dass sie zu Beginn des Jahres 2020 ein Album produzierten. „Es war genau das Wochenende vor dem ersten Lockdown, als wir unsere CD gemacht haben“, erinnert sich Tiny Schmauch an die harte Zeit danach, in der für seine Kollegen und ihn überall alles nur noch tröpfchenweise voranging, wenn das kulturelle Leben nicht gerade ganz stillstand. „Wenn es erlaubt war, haben wir immer mal wieder geprobt, aber nie öffentlich gespielt“, erzählt er weiter.

Unkalkulierbarer Besuch

Nun hofft er, das Repertoire von „Südlich von Helsinki“ in der Sonthofer Kultur-Werkstatt einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen. Die Besucherzahlen sind für Künstler und Veranstalter momentan relativ unkalkulierbar. „Es ist noch nicht wie vorher und ich denke, es wird auch nicht mehr wie vorher“, vermutet Schmauch. Oft fragt sich der 62-Jährige, ob einfach weniger Leute abends weggehen als früher. Bei ihm selbst hat sich im Lauf der vergangenen Jahre auch einiges verändert. Seine Musikschüler hat der Basslehrer zwar dank Zoommeetings alle gehalten, dafür wirkt er nicht mehr in so vielen Formationen mit, wie früher. „Es sind nur noch rund acht“, gesteht er schmunzelnd.

Der besondere Reiz

Seit er bei den Kerberbrothers aufgehört hat, gibt es in seinem Musikeralltag keine Hauptband mehr. Das Manfred-Fuchs-Trio, eine Bigband und das Redbax-Quintett sind jetzt die Formationen, mit denen er am meisten auf der Bühne steht. Das Mitwirken im neuen Jazzquintett „Südlich von Helsinki“ übt auf ihn aber einen besonderen Reiz aus: „Hier kann ich meine modernen Eigenkompositionen gemeinsam mit anderen tollen Musikern spielen.“

Das Jazzquintett „Südlich von Helsinki“ tritt am Sonntag, 19. November, ab 19 Uhr in der Sonthofer Kulturwerkstatt auf. Kartenreservierung: Telefon 08321/2402, E-Mail: info @kult-werk.de