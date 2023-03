Im Neubaugebiet von Akams kostet der Quadratmeter 320 Euro

Der Stadtrat von Immenstadt beschließt die Vergaberichtlinien für die neuen Bauplätze. Bei dem Einheimischenmodell gibt es Punkte für den Ortsbezug und Kinder.

07.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Junge Familien, vorzugsweise aus Immenstadt, sollen im Neubaugebiet in Akams die Möglichkeit erhalten, einen günstigen Bauplatz zu erhalten. Das ist das Ziel des Einheimischenmodells, das der Immenstädter Stadtrat mit großer Mehrheit beschloss. Den Quadratmeterpreis für zehn der insgesamt 24 erschlossenen Grundstücke legten sie mit 320 Euro fest. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Grund über Erbbauzins zu erwerben. Zum Vergleich: Vier Bauplätze in dem neuen Wohngebiet werden auf dem freien Markt für 600 Euro pro Quadratmeter angeboten – und per Losverfahren vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.