Im Oberallgäu: Alles Katastrophe oder was?

Zwei CSU-Kreisräte wollen ein Katastrophenschutz-Lager im Oberallgäu einrichten. Allerdings gibt es schon eins im Landkreis.

20.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die beiden Oberallgäuer Kreisräte Lucas Reisacher (LJOA) und Eric Beißwenger ( CSU) setzen sich für ein Katastrophenschutz-Lager im Oberallgäu ein. Damit ein solches Lager – das bei Hochwasser, Pandemielagen oder Großbränden genutzt werden soll – errichtet wird, haben sie einen Antrag im Kreistag gestellt. Wie allerdings eine Nachfrage unserer Redaktion beim Landratsamt ergab, hat der Landkreis bereits ein solches Katastrophenschutzlager in Sonthofen.

„Der Kreistag möge beschließen, in zentraler Lage im Landkreis Oberallgäu ein Katastrophenschutzlager zu errichten oder zu beschaffen und den örtlichen Hilfsorganisationen zur Verfügung zu stellen“, heißt es in dem Antrag von Reisacher und Beißwenger. Dieses Lager sollte über Rangier- und Stellplätze für Lkw verfügen und genügend Raum für Schutzausstattung und Behandlungsmöglichkeiten bieten, „um die Hilfsorganisationen bestmöglich in der Bewältigung von Katastrophenereignissen zu unterstützen“. Die beiden Kreisräte haben dazu mit Johannitern, Feuerwehr Sonthofen und THW Sonthofen gesprochen - aber vermutlich nicht mit dem Landratsamt. Am Ende kam eine lange Liste von Hygieneartikeln bis Feldbetten für den Fall einer Evakuierung heraus. Die Frage, was das alles kosten soll, bleibt unbeantwortet.

Mit Sandsäcken und Geräten

Ob dafür das bestehende Katastrophenschutzlager des Landkreises ausreicht, könnten sich die beiden Kreisräte in Sonthofen mal anschauen. Wie die Pressesprecherin des Landratsamts, Brigitte Klöpf, mitteilt, werden in dem angemieteten Lager unter anderem K-Schutz-Ausstattung wie Sandsäcke, Gerätschaften, Schutzausstattung und weitere Dinge für den Katastrophenfall gelagert. Zusätzliche Gerätschaften seien laut Klöpf dezentral über den gesamten Landkreis bei verschiedenen Organisationen – Feuerwehren, THW, BRK, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst – verteilt und könnten bei Bedarf kurzfristig ins Schadensgebiet transportiert werden. „Bei Großeinsätzen ist es jederzeit möglich, diese Ausstattung in den Einsatz zu bringen“, sagt Klöpf.

