Im Oberallgäu geht ein Avatar für die Kinder in die Schule

Das Medienzentrum Oberallgäu bietet einen kleinen Roboter an, den kranke oder verletzte Schüler von zuhause aus bedienen können. Wie das funktioniert.

21.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Kind wird krank oder hat sich schwerer verletzt und muss deshalb zuhause bleiben. In der Zeit kann es nicht in die Schule gehen, verliert womöglich den Anschluss an die Klasse. Diesen Kindern will die Medienpädagogin und Lehrerin Dopris Sippel jetzt helfen. Sie hat für das Medienzentrum Oberallgäu einen kleinen Roboter angeschafft, einen sogenannten Avatar. Der soll stellvertretend für das Kind im Klassenzimmer sitzen und wird von ihm daheim per Handy gesteuert. „Das holt die Kinder heraus aus ihrer Isolation“, betont Sippel die soziale Bedeutung des Avatars.

Doris Sippel ist Leiterin des Medienzentrums des Landkreises, das allen Oberallgäuer Bildungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten oder Vereinen offen steht. Die Mittelschullehrerin ist zudem Vorsitzende des Vereins „Bayerischer Medienzentren“. Die 48-jährige Immenstädterin verleiht nicht nur Medien und die entsprechenden Geräte, sie berät auch Lehrkräfte und andere Pädagoginnen und Pädagogen, wenn es um den Betrieb digitaler Geräte geht.

Seit diesem Schuljahr macht sie die Lehrkräfte im Landkreis mit dem Avatar vertraut. Und die seien richtig neugierig auf das neue Gerät. Der Avatar soll als „Stellvertreter“ auf dem Platz des Kindes stehen, das nicht am Unterricht teilnehmen kann. Von daheim aus steuert das Mädchen oder der Junge den kleinen Roboter über eine App mit seinem Smartphone. „Die Bedienung ist sehr einfach und auch für Kinder leicht zu machen“, sagt Sippel.

Roboter "Tristan" kann auch glücklich schauen

Per Wischtechnik lasse sich der Kopf des Avatars bewegen und das Kind könne sich über die integrierte Kamera im ganzen Klassenzimmer umschauen. Will es sich melden, drückt es am Handy auf eine Hand und der Avatar fängt an zu blinken. Wenn die Lehrerin oder der Lehrer es aufruft, spricht das Kind via Avatar mit seiner eigenen Stimme über das Handy. Die Augen des Roboters können vier verschiedene Emotionen ausdrücken: „neutral“, „fragend“, „glücklich“ oder „traurig“. Leuchtet der Kopf blau, fühlt sich das Mädchen oder der Junge zuhause gerade nicht fit genug, um aktiv am Unterricht teilzunehmen. Um ihm noch mehr Persönlichkeit zu geben, hat der Avatar auch einen Namen – „unserer heißt Tristan“, erzählt Sippel.

Weil der Avatar einen eigenen Akku besitzt und relativ leicht ist, kann er von den Mitschülern überall hin mitgenommen werden. Beispielsweise auch in Fachschulräume, in die Turnhalle, die Pause oder sogar auf eine Wanderung – falls dort ein Netz vorhanden ist. Über Nacht wird Tristan dann wieder aufgeladen. „So ist das Kind sozial besser im Unterricht integriert, als wenn es nur per Video-Konferenz zugeschaltet wäre“, sagt die Medienpädagogin. Ein weiterer Vorteil: Die Lehrkraft muss nichts vorbereiten, das Kind steuert den kleinen Roboter selbst.

Zugang nur über ein Passwort

„Um dem Datenschutz gerecht zu werden, erhält das Schulkind ein eigenes, einmaliges Passwort“, erläutert die 48-Jährige. Nur damit könne der Avatar in der Zeit gesteuert werden, in dem das Mädchen oder der Junge ihn nutzt. Wenn der kleine Roboter zu einem anderen Kind kommt, „wird das Passwort überschrieben“. Die frühere Nutzungsmöglichkeit erlischt.

Bislang wartet Tristan, der alles in allem 3400 Euro gekostet hat, noch auf seinen ersten aktiven Einsatz im Klassenzimmer. „Er muss erst bekannter werden“, glaubt Sippel. Denn natürlich müssten auch die Eltern mit seinem Einsatz einverstanden sein.

