Allgäuer Weihnachtslieder haben ihren Ursprung im Ostrachtal

Bei einem Adventskonzert sind alte Allgäuer Weisen zu hören. Martin Fink kennt die Hintergründe und weiß noch mehr vom Programm am 10. Dezember in Hindelang.

09.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Zu einem außergewöhnlichen Adventskonzert lädt die Jodlergruppe Ostrachtal ein. „Für uns ist es etwas ganz Besonderes, nach einer langen Zeit ohne Volksmusik-Konzerte nun mit unseren Musiker-Freunden den Allgäuern ein Geschenk in Form eines Adventskonzertes machen zu können“, sagt Florian Karg, musikalischer Leiter der Jodler. Das Konzert wurde komplett gesponsert durch die Gemeinde Bad Hindelang, den Kreis Oberallgäu und den Bezirk Schwaben. „Jeder Cent, der gespendet wird, kommt wohltätigen Einrichtungen zugute“, sagt Martin Fink (44) vom Organisationskomitee. Er leitet auch das Kulturamt der Stadt Kempten. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Was ist das Besondere an dem Adventskonzert?

Martin Fink: Im Mittelpunkt werden Hindelanger Weihnachtslieder stehen. Das Besondere ist tatsächlich der Ort Bad Hindelang. Hier steht die Wiege der Allgäuer Weihnachtslieder. Vor beinahe 100 Jahren hat Karl Hafner als Lehrer festgestellt, dass die einheimische Bevölkerung viele Gedichte und richtig, richtig gute Heimatdichter hat, dass es aber niemanden gab, der die Gedichte auch vertont hat. Bis dahin hat man auf Lieder aus dem Bayerischen und Österreichischen zurückgegriffen. Die Lieder, die Hafner vertont hat, waren wunderbare Gedichte, und die Vertonung geriet so gut, dass sie ein großer Erfolg im Allgäu wurden. Gerade die Weihnachtslieder sind so wunderschön, dass sie niemanden unberührt lassen.

Veranstalten Sie das Konzert zum ersten Mal?

Fink: Diese Art von Adventskonzert gab es lange nicht mehr. Früher fanden im Ostrachtal auch mehr Adventssingen statt, aber seit vielen Jahren in dieser Form eben nicht mehr. Wir nehmen diese Tradition jetzt erstmals wieder auf. Das war schön länger geplant, aber da kam Corona dazwischen.

Woher kommt Ihr Bezug zur Ostrachtaler Mundart?

Fink: Also, mein Großvater war aus dem Ostrachtal, der Vater auch. Groß geworden bin ich in Sigishofen, wo meine Mutter herstammt. Trotzdem bin ich mit den Hindelanger Weihnachtsliedern aufgewachsen, die ja im ganzen Oberallgäu gesungen wurden, alle auch im Ostrachtaler Dialekt. Also habe ich die Lieder auch mütterlicherseits mitbekommen: Ich habe Sie mit meiner Mutter gesungen.

Wie viele Hindelanger Weihnachtslieder sind zu hören?

Fink: Das Programm hat unser musikalischer Leiter Florian Karg zusammengestellt. Es werden so fünf, sechs Hindelanger Lieder sein, die von der Jodlergruppe Ostrachtal gesungen werden.

Wie ergänzen Sie diese weihnachtlichen Lieder?

Fink: Wir wollten insgesamt neben die musikalische Tradition aus der Region die Traditionen aus dem Alpenraum stellen, einfach ein bisschen weiter denken. Da treten auf: die Immenstädter Harfenistin Anja Heinz-Civelek, dann der „Dreigsang Korntheuer-Staltmeier“, die „Bolzwanger-Unterauer Geigenmusi“ und die „Laubensteiner Bläser“, alle aus Oberbayern.

Geplant ist auch eine Lichtinstallation. Wie wird das aussehen?

Fink: Wir arbeiten mit einem lokalen Veranstaltungstechniker zusammen, der darauf achtet, dass der Sound gut ist und der die Kirche ausleuchtet, aber so ruhig, dass es zum Charakter des Konzertes passt.

Für welche Projekte ist der Erlös gedacht?

Fink: Wir werden die Spenden teilen, einmal für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, zum anderen für ein Projekt, das wir durch den Bezirk Schwaben kennengelernt haben: das Bocovina-Projekt in der Grenzregion Ukraine-Rumänien. Aktuell werden dort vor allem die Kriegsflüchtlinge unterstützt, wobei der Fokus auf den Kindern liegt. Zum Beispiel haben jetzt Lastwagen Windeln und Babynahrung dorthin gebracht. Wir helfen also den Kindern hier und den Kindern dort.

Das adventliche Konzert der Jodlergruppe Ostrachtal wird am Samstag, 10. Dezember, um 16 und um 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Bad Hindelang aufgeführt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind aber gern gesehen. Platzkarten für die Veranstaltung gibt es in der Tourismus-Information Bad Hindelang oder an der Tages- bzw. Abendkasse.

