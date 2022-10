Im Praktischen topp: Drei Kammersieger aus dem Oberallgäu

Tobias Fuchs, Thomas Martin und Thomas Herz haben sich qualifiziert für den Landeswettbewerb. Was sich Handwerkskammerpräsident Hans-Peter Rauch wünscht.

07.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

58 junge Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ihren Gewerken in ganz Schwaben – drei davon sind aus dem südlichen Oberallgäu: Der Klempner Tobias Fuchs (Spenglerei Weber in Bad Hindelang) und der Metallbauer Thomas Herz (Metall Bischoff, Ofterschwang) stammen aus Immenstadt und der Metallbauer Thomas Martin (Haas, Bad Hindelang) aus Hindelang. Sie konnten sich heuer im praktischen Leistungswettbewerb durchsetzen und wurden in Augsburg ausgezeichnet, steht in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer Schwaben (HWK).

Hans-Peter Rauch aus Waltenhofen, Präsident der HWK Schwaben, zollte in Augsburg den 22 Frauen und 36 Männern seine Anerkennung für ihren Trainingsfleiß, ihr Können, ihren Siegeswillen und ihr Durchsetzungsvermögen. „In diesem Jahr sehe ich überdurchschnittlich viele Kammersiegerinnen. Zum wiederholten Male sind Frauen besonders erfolgreich. Das gilt auch für Berufe, die stark von Männern dominiert sind – beispielsweise Straßenbauer, Schornsteinfeger und Fleischer“, sagte Rauch.

Ein Signal für junge Frauen

Er sprach von einem wichtigen Signal für alle jungen Frauen: „Wir brauchen Sie im Handwerk.“ Rauch ging auch auf die Energiekrise und die damit verbundenen Herausforderungen ein: „Gemeinsam müssen und werden wir die Energiekrise bewältigen, auch wenn hohe Energiepreise und mögliche Versorgungsengpässe unsere besonders energieintensiven Unternehmen gefährden.“ Hilfsprogramme für international tätige Großunternehmen gebe es schon länger, aber keine fürs Handwerk. Das müsse sich umgehend ändern. Die HWK setze sich dafür ein.

Die Liste der Sieger in diesem zeigt die Bandbreite der handwerklichen Berufe. Neben bekannten Ausbildungsberufen wie Bäcker, Fleischer, Friseurin oder Maurer waren in diesem Jahr auch die musikalischen Handwerke vertreten. So wurden eine Holzblasinstrumentenmacherin, eine Klavier- und Cembalobauerin und ein Orgelbauer geehrt. Eine handwerkliche Ausbildung biete ein gutes berufliches Fundament und eine ausgezeichnete Lebensperspektive, heißt es in der HWK-Pressemitteilung.

Feier des Bundeswettbewerbs in Augsburg

Am Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks können Absolventen der Gesellen- und Abschlussprüfungen teilnehmen. Sie müssen die beste praktische Prüfungsarbeit in ihren jeweiligen Prüfungsbezirken abgelegt haben und dürfen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre sein. Die Kammersieger können an weiteren Berufswettbewerben teilnehmen. Die nächsten Ebenen sind der Landeswettbewerb und der Bundeswettbewerb, dessen Abschlussfeier 2022 erstmals in Augsburg stattfindet. Präsident Rauch spornte die jungen Leute an: „Ich würde mich sehr freuen, manche von Ihnen am 9. Dezember bei der Bundessiegerfeier in Augsburg wiederzusehen.“

