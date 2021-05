Im Regen stehen gelassen

In München fehlt die Erkenntnis für eine Notwendigkeit und Kommunen werden allein gelassen. Die inzidenzabhängige Testpflicht kann keine Lösung sein.

20.05.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Hoppla, es wird bald Sommer. Ups, dann müssen wir wohl schnell die Freibäder aufmachen. Ob das Söder und Co. durch den Kopf gegangen ist, als er verkündet hat, dass die Bäder im Freistaat am Freitag öffnen dürfen? Und so stehen die Oberallgäuer Kommunen mit der Entscheidung, wann und vor allem wie sie ihre Freibäder öffnen sollen, allein im Regen.

Klar ist: Eine pragmatische Lösung muss her. Die inzidenzabhängige Testpflicht ist eine Lachnummer. Wo bitteschön besteht ein Infektionsrisiko, wenn man von draußen kommt, draußen die Kasse passiert und draußen schwimmt?

Nach Lockdown müssen Menschen sich wieder bewegen

Richtig ist: Es ist eine Notwendigkeit, nach dem langen Lockdown-Winter Menschen wieder in Bewegung zu bringen: Kinder, Schreibtisch-Täter, Senioren und all die vielen anderen, die die Corona-Situation an den Rand ihrer psychischen Belastungsfähigkeit gebracht hat.

Wichtig ist: Freibäder erfüllen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wer dort spart, zahlt die Rechnung später und viel höher. Immenstadt hat das einzig Richtige getan und seine überteuerten Freibad-Tarife abgemildert. Zumindest für Kinder. Zumindest unter der Woche. Zumindest an Schultagen.

Was bis nach München fehlt, ist die Erkenntnis, dass Schwimmbäder eine Notwendigkeit sind.

