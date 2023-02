Im Sonthofer "Tempel des Jazz": Das Jasmin-Beyer-Trio begeistert in der Kultur-Werkstatt

Mit dem Jasmin-Bayer-Trio machen Musiker der Extraklasse die kleine Sonthofer Bühne wieder einmal zum Tempel des Jazz. Brillanz und Eleganz prägen den Vortrag.

„Keine Zick-Zacks, keine Kapriolen“, so charakterisiert der Musikwissenschaftler Ekkehard Jost „Straight Ahead“, eine Spielart des Modern Jazz. „Geradeaus“ geht es also mit dem Jasmin-Bayer-Trio in der Sonthofer Kultur-Werkstatt auf Entdeckungstour.

Die ist spannender als die vordergründig dem Naturell des Jazz gar widersprechende Typisierung „befürchten“ lässt. Schnörkelarme Prägnanz, lichte Präsenz bringen die Brillanz und Wärme von Jasmin Bayers Stimme, die gehaltvolle Intensität ihrer Begleiter zum intensiven wie facettenfeinen Leuchten, entfalten ihre Songtexte.

Vorbildliche Artikulation

Auch wenn es Englischkenntnisse erfordert, lassen vorbildliche Artikulation, souveräner Umgang, einer zweiten Muttersprache gleich, zumindest in Teilen, unschwer zu den Inhalten finden. Jasmin Bayer reflektiert als Songwriterin „zwischenmenschliche Beziehungen“ in einem weiten Spektrum zwischen „Summer Feelings“ und „I play my cards right“, dem Bekenntnis, im (Lebens-)Spiel nicht zu schummeln.

Sensibles Spiel an den Tasten

Die Personalunion Autor/Interpret setzt sich bei Davide Roberts gewinnbringend fort: Als Co-Komponist kleidet er die Worte in Musik, glänzt am Klavier als einfühlsamer Begleiter ebenso wie als Akzente setzender Mitgestalter. Stilistisch ausgereift, zwischen hochsensibel wie temperamentgeladen hochvirtuos an den Tasten agierend. Sein Bekenntnis „Ich kann nur Jazz“ steht für einen großartigen, leidenschaftlichen Pianisten, findigen, seelenvollen Tonsetzer, noblen Jazzman. Anzug und Krawatte symbolisieren Haltung und Wertschätzung.

Legende am Kontrabass

Ihm zur Seite agiert eine Legende am Kontrabass: Gary Todd. Legt eine gerade, valide, indes niemals zementierte Basslinie, lässt das Vibrieren der Saiten genießerisch erhaben ins Kollektiv einschwingen, Ausdruck, Emotionen seines Instruments spürbar werden, plastisch, ergreifend, wie man es nur selten erlebt.

Wunderbare Stimme

Darüber, dazu, darin Jasmin Bayers wunderbare Stimme. Abgeklärt einerseits, cool, leicht, farbenreich, mit einem Touch von Soul, Jazz im Kern. Gespür wie Gestaltungskraft, in viel beklatschter Samba, in berühmten James-Bond-Titeln, absolut begeisternd in „Rise Like a Phoenix“, Siegertitel im Grand Prix 2014. Aus diesen Genres hätte man gerne mehr gehört von einer Stimme, die so reich an Nuancen ist, geradezu entspannt phrasieren, Kolorits aus einem Füllhorn schöpfen, con passione zum Blühen bringen kann.

Die Sonthofer Kultur-Werkstatt wird so mal wieder Tempel des Jazz. Durch Musiker der Extra-Klasse. In begeisternder Eleganz. Mit einer wahren Jazz-Lady.

