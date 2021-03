Imberg: Sollen zusätzliche Parkplätze im Tal oder am Ort entstehen?

Der Sonthofer Bauausschuss hat entschieden, Parkplätze nahe Imberg zu schaffen. Unter Bürgern ist eine Debatte entbrannt, ob weitere Stellplätze nötig sind.

28.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Neue Parkplätze sollen in Imberg unterhalb der Kapelle am Ortseingang entstehen – so hat es der Sonthofer Bau- und Umweltausschuss kürzlich einstimmig beschlossen. Zwischen 20 und 30 Plätze sind nach jetzigem Stand laut Verwaltung vorgesehen. Bürgermeister Christian Wilhelm kündigte an, dass auch geprüft werden soll, inwiefern sich das Konzept „Parken im Tal“ umsetzen lässt. Doch Bürger, die diese Idee initiierten, haben sich an unsere Redaktion gewandt und klargestellt: Es mache nur Sinn, weitere Stellplätze im Tal zu schaffen, wenn der Parkplatz bei Imberg wieder aufgelöst werde. Das teilen Matthias Straub, Bernhard Hense und Martin Fritz mit. Gleichzeitig gibt es auch eine Gruppe von Bürgern, die das Vorgehen der Stadt unterstützen.