Immenstädter dankt ehrlichem Geldbeutel-Finder

Verlorenes Portemonnaie wird an der Supermarkt-Kasse abgegeben.

01.01.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Es gibt sie noch, die ehrlichen Menschen. Einem von ihnen dankt Werner Pfleghar, obwohl er sie oder ihn gar nicht kennt. Der Immenstädter hatte im alten Jahr seinen Geldbeutel vor dem Aldi in der Stadt verloren. Das wurde ihm aber erst an der Kasse klar, als er seine Taschen durchwühlte. Daraufhin suchte Pfleghar alle Orte ab, an denen sein Portemonnaie sein könnte: vor dem Supermarkt, auf dem Parkplatz und Zuhause.

Aber er hatte kein Glück. Nirgends war sein Geldbeutel zu finden. Daraufhin ging er nochmals zum Aldi zurück und fragte an der Kasse nach. Und tatsächlich: Dort hatte – allerdings anonym – jemand seinen Geldbeutel abgegeben. Mit dem kompletten Inhalt. „Ich möchte mich herzlich bei dem Finder bedanken“, sagt Pfleghar, der sich sehr über dessen Ehrlichkeit freut.

Lesen Sie auch:

Pfronten: Mann findet Geldbörse mit 500 Euro auf Straße

Mann verschenkt Nähmaschine mit längst vergessenem Geldversteck

Lesen Sie auch