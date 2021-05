Immenstädter Frauen stricken für ein Zeichen der Hoffnung

Frauen wollen in Immenstadt eine Fußgängerbrücke mit gestrickten Blumen verkleiden. Damit sagen sie auch den Menschen Dank, die anderen in der Pandemie helfen.

Eine Gruppe von befreundeten Frauen aus Immenstadt möchte mit gestrickten Blumen ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht in der Corona-Pandemie setzen. „Langsam schöpft man Hoffnung auf Normalität“, sagt Initiatorin Margaret Staab. Aufgehängt werden sollen die in Handarbeit gefertigten Stoffblüten an Teilen des Geländers der Fußgängerbrücke, die vom Jugendhaus zur evangelischen Kirche führt. Weil dafür viele gestrickte Blumen gebraucht werden, hofft Staab auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Mitmachen bei der Aktion „Lasst die Brücke erblühen“ kann jeder. „Die Motivation zum Mitmachen kann dabei vielfältig sein“, sagt Staab. Als Dankeschön an die Menschen, die Großes in der Corona-Krise geleistet haben, an das Personal im Krankenhaus, an Wissenschaftler oder als Gedenken an erkrankte oder einsame Menschen.

Die gestrickten Blumen können im Weltladen Immenstadt in der Bahnhofstraße abgegeben werden. Dort gibt es auch eine einfache Anleitung zum Mitnehmen. Staab empfiehlt alternativ Videoanleitungen auf YouTube. Anfang Juni sollen die Blumen angebracht werden. Es bestehe aber auch danach noch die Möglichkeit, selbst weitere Exemplare zu befestigen.

Das ist übrigens nicht die erste Aktion, die Staab und ihre Strick-Freundinnen angestoßen haben. Vor zwei Jahren strickten sie 2000 Herzen zum Tag der Organspende, um die Menschen auf den Bedarf an Spender-Herzen aufmerksam zu machen. Die gestrickten Herzen wurden damals im Immenstädter Zentrum aufgehängt.

