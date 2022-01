Immenstädter Kino überträgt aus Londoner Oper Ballettkunst mit britischem Humor

Das Immenstädter Union-Filmtheater setzt seine Übertragungen aus der Königlichen Oper in London fort. Den Auftakt macht ein herausragender „Nussknacker“.

19.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Ein kleines Mädchen träumt, und plötzlich findet es sich inmitten dieser Traumwelt wieder. Die Fäden zieht dabei ein Zauberer, Herr Drosselmeyer. Dank ihm erlebt Clara die Aufregungen und Abenteuer der ersten Liebe. So erzählt der Choreograf Peter Wright nach seinen großen Vorbildern Marius Petipa und Lew Iwanow Peter Tschaikowskis Ballett „Nussknacker“. Diese künstlerisch herausragende Produktion des Royal Ballet an der Londoner Oper Covent Garden war nun im Oberallgäu zu erleben, als Aufzeichnung im Immenstädter Union-Filmtheater.

Opulente Ausstattung

Das Oberallgäuer Kino setzt damit die Reihe von Übertragungen aus diesem Opernhaus fort, die während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden waren. Opern- und Ballett-Fans können so wieder – ohne Brexit-Unannehmlichkeiten und ohne tief ins Portemonnaie greifen zu müssen – vielversprechende Bühnenkunst zumindest in zwei Dimensionen genießen. Denn gerade das Londoner Haus verfügt über eine herausragende Ballett-Compagnie. Doch tänzerische Perfektion und opulente Ausstattung sind nicht alles: Was diese Londoner „Nussknacker“-Produktion auszeichnet, ist ihre erzählerische Kraft, ihre fantasievolle Detailarbeit, ihr britischer Humor.

Skurrile Gestalten

Skurrile Gestalten bevölkern hier die Bühne, freilich ohne das Schreckenspotenzial auszuschöpfen, mit dem E. T. A. Hoffmann in seinen Erzählungen das Unheimliche in die Realität eindringen lässt. Sein Märchen vom „Nussknacker und Mausekönig“ dient in dieser Produktion nur als Grundlage für ein eher unbeschwertes Vergnügen: Wenn etwa greise Diener die Besucher am Weihnachtsabend im Hause Stahlbaum bewirten, wenn Großvater und Großmutter mit ihren Gebrechen die Polonaise eröffnen, wenn der übermütige Fritz seiner Schwester Clara den geliebten Nussknacker streitig macht und demoliert, das Geschenk Drosselmeyers. Doch der Magier weiß Rat. Und nach Mitternacht eröffnet sich – dank seiner Magie – für Clara das Tor zu völlig neuen Welten, nachdem sie dem Nussknacker im Kampf mit dem Mausekönig auf unkonventionelle Art zu Hilfe geeilt war …

Traummann mit Schwächen

Peter Tschaikowskis fantasievolle Musik, von Orchester und Chor des Royal Opera House unter der Leitung von Koen Kessels anmutig entfaltet, inspiriert die Akteure zu fesselnden Interpretationen: Isabella Gasparini ist eine bezaubernde, kindliche Clara, Luca Acri als Nussknacker ein Traummann mit augenzwinkernden Schwächen, Yasmine Naghdi und Cesar Corrales als Zuckerfee und Prinz ein Paar von fast überirdischer Schönheit in der Darstellungskunst ihrer tänzerischen Höchstleistungen. Und Christopher Saunders führt als Herr Drosselmeyer mit verblüffenden Zaubertricks durch diesen an Theatermagie reichen Abend. Die Kamera indes offenbart ganz genau, welch harte Arbeit hinter solch künstlerischen Höhenflügen steckt, auch wenn die Bühnenstars stets strahlend lächelnde Gesichter zeigen.

Ernüchternder Blick

Für Ernüchterung sorgt auch der Blick in den Orchestergraben, offenbart mit Mund- und Nasenschutz maskierten Streichern und Harfenistinnen, in welchen coronageprägten Zeiten wir leben. Da ist es doch zumindest ein Hoffnungszeichen, wenn das Immenstädter Union-Filmtheater jetzt wieder hochrangige Bühnenkunst aus der großen weiten Welt ins Oberallgäu holt.

Noch müssen im Kino viele Stühle leer bleiben. Nur 25 Prozent der Plätze im Saal dürfen belegt werden. Doch immerhin haben sich an diesem Nachmittag selbst unter den herrschenden Auflagen Zuschauerinnen und Zuschauer von Jung bis Alt eingefunden. Und am Ende wagen sogar einige, in den Applaus der Aufzeichnung einzustimmen.

So geht's weiter

Die Reihe mit Produktionen des Londoner Royal Opera House Covent Garden im Immenstädter Union-Filmtheater geht weiter:

17. Februar: „Tosca“, Oper von Giacomo Puccini

24. März: „Romeo und Julia“, Ballett von Sergej Prokofjew

28. April: „Rigoletto“, Oper von Giuseppe Verdi

19. Mai: „La traviata“, Oper von Giuseppe Verdi

7. Juli: „Schwanensee“, Ballett von Peter Tschaikowski

Die Vorstellungen finden jeweils donerstags statt und beginnen um 19.30 Uhr.

