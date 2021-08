Immenstadt: 16-Jährige randalieren in der Stadt - Motiv: Aggressionslust

Sie randalierten in der Stadt und warfen einen 25-Kilo-Stein von der Überführung auf die Stadtspange. Die Polizei in Immenstadt hat zwei 16-Jährige überführt.

24.08.2021 | Stand: 13:01 Uhr

Die Immenstädter Polizei hat zwei 16-jährige Azubis überführt, denen mehrere Sachbeschädigungen zur Last gelegt werden. Insgesamt soll dabei ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro entstanden sein.

Zunächst wurde ein 16-jähriger Oberallgäuer als Tatverdächtiger ermittelt. Bei der Vernehmung räumte er die Taten ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ein weiterer 16-jähriger Oberallgäuer als Mittäter ermittelt. Auch dieser gestand seine Tatbeteiligung. Das Motiv der beiden angehenden Auszubildenden war laut Polizei "aus übermäßigem Alkoholkonsum resultierende Aggressionslust".

Die beiden 16-Jährigen hatten in der Nacht auf 18. August zwei Fenster an der Mittelschule Immenstadt und einer dortigen Straßenlaterne beschädgt. Desweiteren warfen sie in der Salzstraße ein Schaufenster mit einem Stein ein und entwendeten ein gebrauchtes Mountainbike. Dieses wurde im Rahmen der Ermittlungen bei einem der 16-Jährigen zu Hause sichergestellt.

Weiterhin warfen die beiden Täter in der Tatnacht einen etwa 25 Kilo schweren großen Stein von der Unterführung auf die Stadtspange. Es wurden dabei keine Verkehrsteilnehmer gefährdet, jedoch der neue Straßenbeleg erheblich beschädigt.

Die Polizei Immenstadt konnte durch die Vernehmungen auch Graffitischmierereien an der Mittelschule Immenstadt, im Klostergarten und im Auwaldzentrum klären. Auch daran waren die beiden 16-Jährigen sowie ein 21-Jähriger Oberallgäuer beteiligt. Im Fall der Schmierereien schätzt die Polizei den Schaden auf mindestens 2.000 Euro.

