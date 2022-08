Ampel übersehen - 59-jähriger Transporter-Fahrer rast in stehendes Auto

Am Donnerstag ist bei Immenstadt ein 59-jähriger Transporter-Fahrer in einen Wagen eines 30-Jährigen gekracht. Der Mann hatte eine Ampel nicht bemerkt.

25.08.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Am Mittwochvormittag ist es auf der Kreisstraße OA31 bei Immenstadt zu einem Auffahrunfall an einer Ampel gekommen. Nach Polizeiangaben war ein 30-Jähriger von Bräunlings in Richtung Zaumberg unterwegs, als er an einer Baustellenampel halten musste.

Auffahrunfall bei Immenstadt: 59-Jähriger übersieht Ampel

Ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters hatte die Ampel übersehen und fuhr nahezu ungebremst hinten in den Wagen des 30-Jährigen. Dieser verletzte sich und musste ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro.

