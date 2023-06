Alte Schule Bühl soll saniert werden, doch es fehlen über 317.000 Euro

Die Genossenschaft will die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes "Alte Schule Bühl" jetzt beginnen. Doch bei der Finanzierung gibt es ein Problem.

01.06.2023 | Stand: 07:04 Uhr

Lange und teils hitzig diskutierte der Stadtrat Immenstadt in der jüngsten Sitzung über die geplante Sanierung der Alten Schule Bühl. Der Vorstand der Genossenschaft hatte die Stadt um einen Zuschuss für das Projekt gebeten, weil sonst Förderungen von anderen Stellen nicht fließen würden. Es geht um einen Betrag von 126.700 Euro. Insgesamt schätzt die Genossenschaft die Sanierungskosten auf 2,2 Millionen Euro. Um die Gemüter wieder zu beruhigen, vertagte Bürgermeister Nico Sentner schließlich die Entscheidung. Zunächst sollen die Ratsmitglieder in ihren Fraktionen das Thema noch einmal in Ruhe beraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.