Trieblingser ärgert der Beschluss der Immenstädter Stadträte, die auf der Verbindungsstraße Autofahrer ausbremsen wollen. Anwohner wollen aber weiter 50 fahren.

17.06.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Protest kommt aus dem kleinen Immenstädter Ortsteil Trieblings am Großen Alpsee. Die Bewohner sind nicht mit dem Beschluss des Bauausschusses einverstanden, die Höchstgeschwindigkeit auf dem Trieblingser Weg von Tempo 50 auf 30 zu reduzieren. Deshalb haben sie eine Unterschriftenaktion durchgeführt und sich an Bürgermeister Nico Sentner gewandt. Der will jetzt dem Stadtrat das Thema vorlegen.