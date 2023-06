Anwohner bedroht in Immenstadt Hausmeister, weil der den Rasen mäht

Einen Mann in Immenstadt störte das Rasenmähen des Hausmeisters so sehr, dass er ihn beleidigte und bedrohte.

07.06.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Das nervige Brummen eines Rasenmähers hat sicherlich schon viele Nachbarn gegeneinander aufgebracht. In Immenstadt musste wegen so einem Streit sogar die Polizei kommen. Ein 73-jähriger Hausmeister mähte in Immenstadt den Rasen eines Wohnhauses, teilte die Polizei mit.

Anwohner in Immenstadt vom Rasenmäher genervt - 55-Jähriger beleidigt und bedroht Hausmeister

Einen 55-jährigen Anwohner störte das so sehr, dass er den Hausmeister beleidigte und bedrohte. Handgreiflich wurde der Anwohner nicht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.