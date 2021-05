Immenstadt bekommt seinen ersten Naturkindergarten

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Kinder können bald im Wald, am Auwaldsee und auf den Streuobstwiesen in Immenstadt die Natur besser kennen lernen.

13.05.2021 | Stand: 19:33 Uhr

Im dritten Anlauf ist es gelungen: In Immenstadt gibt es bald einen Wald- und Naturkindergarten. Der städtische Bauhof legt dafür gerade letzte Hand an, nach Pfingsten soll er in den vollen Betrieb gehen.

Standort ist das ehemalige „Greiner-Grundstück“ neben dem Auwald-Kindergarten. Die Fläche gehört der Stadt und in der Nähe befinden sich der Auwald, der See und städtische Streuobstwiesen. Nachdem sich zuvor zwei andere Standorte entweder als nicht geeignet oder als schlecht erreichbar erwiesen, könne das jetzige Gelände von Eltern „auch leicht mit dem Fahrrad erreicht werden“, streicht Bürgermeister Nico Sentner die Vorteile des Standorts heraus. Durch die Nähe zu Wald, See und Wiesen kann das pädagogische Konzept eines Naturkindergartens „voll und ganz umgesetzt werden“. Außerdem könne die Naturkinder-Gruppe an den Auwald-Kindergarten, angegliedert werden. In der Gruppe werden bis zu 20 Kinder betreut.

Zaun im Auwald gefiel nicht

Die beiden anderen Plätze, die zunächst im Gespräch waren, sind am Ende durchgefallen. Zunächst sollte der Kindergarten direkt im Auwald entstehen. Allerdings hätte dann entweder der nahe See oder die Fläche der Kindertagesstätte komplett eingezäunt werden müssen. Die geringe Freiheit gefiel weder den Stadträten noch dem pädagogischen Personal.

Stadtalpe zu weit weg

Dann war als Standort die Stadtalpe im Gespräch, bei der die Kinder die größte Bewegungsfreiheit gehabt hätten. Allerdings sprangen daraufhin die Eltern ab, die ihre Kinder für den Waldkindergarten angemeldet hatten. Der Grund: Es wäre ein Auto nötig gewesen, um die Kinder hoch über dem Kalvarienberg zur Alpe zu bringen.

