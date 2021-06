Immenstadt: Bis Ende Juli ist noch Geduld gefragt

Die Stadtspange am Bahnhof in Immenstadt ist noch ein Monat Baustelle. Danach können Autofahrer und Anwohner aufatmen. Warum dann eineinhalb Jahre Pause ist.

30.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Immer wieder steht ein Lastwagen in der Baustelle. Der Fahrer will mit seinem Anhänger durch, obwohl mehrere Schilder ihn zuvor gewarnt haben, dass das nicht geht. Robert Kennerknecht vom Immenstädter Tiefbauamt und Hermann Mitlehner, Polier des Bauunternehmens Kutter, regen sich schon gar nicht mehr darüber auf. Immerhin geht das jetzt schon seit März so. Bis Ende Juli wird die Stadtspange von Immenstadt vor dem Bahnhof Baustelle bleiben. Autofahrer und Anlieger müssen also noch ein Monat Geduld wahren. Anschließend haben sie erst mal Ruhe – bis 2023.