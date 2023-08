Immenstadt-Bühl: Feuerwehr-Chef Alexander Mosmang übergibt das Kommando

Über 40 Jahre lang war er in der Bühler Feuerwehr aktiv. Jetzt sollen mal andere ran. Der bisheriger Stellvertreter Helmut Geiger wird sein Nachfolger.

12.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Samstag, 12. August, erreicht Alexander Mosmang das Höchstalter als aktiver Feuerwehrmann und Kommandant . Dann ist er 65 Jahre alt. Zeit aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Deshalb hat der langjährige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Immenstadt-Bühl sein Amt einem Jüngeren übergeben: Helmut Geiger.

Nach 32-jähriger Kommandantentätigkeit bei der Feuerwehr Bühl am Alpsee übergibt der scheidende Kommandant Alexander Mosmang an seinen bisherigen Stellvertreter Helmut Geiger. Als zweiter Kommandant hat Geiger ab sofort Elias Hierl zur Seite. Die Nachfolge ist somit geregelt und die Immenstädter Ortsteile Bühl, Zaumberg und Ratholz haben wieder zwei erfahrene Führungskräfte an ihrer Spitze.

Alexander Mosmang hat seinen aktiven Dienst insgesamt 42 Jahre ausgeübt und wechselt jetzt ins passive Lager der Feuerwehr. Die Bühler Wehr ist personell sehr gut aufgestellt - am besten von allen Ortsfeuerwehren der Stadt Immenstadt mit derzeit 60 Aktiven und 9 Jugendlichen. Nachdem das neue Feuerwehrhaus in wenigen Wochen fertig wird, hat die Mannschaft dann auch endlich funktionelle und ansprechende Räumlichkeiten.