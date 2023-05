Immenstadt: Der Kräuterpfarrer und die Seelentröster

Kräuterpfarrer Felsinger gibt in Immenstadt Tipps, wie Heilkräuter richtig angewendet werden. Er sagt: Wir müssen wertschätzen, was uns zu Füssen liegt.

15.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Dass Gänseblümchen, Löwenzahn, Scharfgarbe und zahlreiche andere Kräuter eine heilende Wirkung haben, ist bekannt. Aber wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Geist und Leib in Verbindung mit den Gaben der Natur? Pfarrer Benedikt Felsinger erläuterte diese Zusammenhänge im vollbesetzen Pfarrsaal von St. Nikolaus in Immenstadt. Der Prämonstratenser Chorherr ist weit über die Grenzen von Österreich hinaus als Kräuterpfarrer bekannt.

Gemeinsam mit Kräuterpädagogin und Frauenbundvorsitzende Elfriede Lochbihler gab er Tipps, wie man Heilkräuter richtig anwendet, um gesund zu bleiben oder zu werden. „Wir müssen wertschätzen, was uns zu Füssen liegt“, sagte Felsinger. „Eine Pflanze ist in erster Linie ein Lebewesen und kein Gebrauchsgegenstand. Das sollte jeder akzeptieren und die Kräfte nicht unterschätzen.“ In seinen Ausführungen stellte er einige Kräuter vor und unterstrich, dass es kein Wunderkraut gebe, das alles kann – wohl aber Kräuter mit einer breiten Wirkungspallette. Hier einige Beispiele:

Das Gänseblümchen: Es unterstützt die Blutreinigung, dient zur Stoffwechsel- und Appetitanregung und wird als Magen-, Galle- und Lebermittel eingesetzt. Vor allem hilft es bei Hauterkrankungen. In Kombination mit Löwenzahnblättern wirkt es entschlackend und mit seinem wundheilenden und hautreinigenden Saft wird es gerne bei Verletzungen mit stärkerem Hautdefekt, bei Quetschungen, Verstauchungen und Verrenkungen angewandt.

Die Scharfgarbe: Sie hilft bei Menstruationsbeschwerden und wirkt positiv bei Blutungen (Nasenbluten und innere Blutungen). Kurz in Wasser gekocht kann es auf Wunden gelegt werden und Geschwüre verhindern. „Die Pflanze ist ein echter Seelentröster“, sagte Felsinger. „sie beruhigt und hilft bei Kopfschmerzen.“ Außerdem regt sie die Verdauung und den Gallenfluss an, hilft bei Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Krämpfen und Leberbeschwerden. Auf Durchblutung und Kreislauf hat sie ebenfalls eine positive Wirkung, stärkt das venöse Blutsystem und hilft so bei Krampfadern und Hämorrhoiden.

Der Spitzwegerich: Er ist die perfekte Erste-Hilfe bei Insekten- und Wespenstichen. Dazu ein sauberes Blatt zerknittern und die Einstichstelle leicht einreiben. Bei Husten, Lungenerkrankungen, Bronchitis und Asthma kann ein Tee oder Sirup aus Spitzwegerichblättern helfen. Getrunken ist er gut bei Magenschleimhautentzündung, Reizdarm und Harnwegsentzündung. Bei Entzündungen der Mundschleimhaut wird der Tee gegurgelt.

Lesen Sie auch:

Bad Wörishofen: Kräuterexperte über die Heilkräfte der Natur

Allgäuer Wildkräuterfrau: Mit Kräutern und Übungen abnehmen