Immenstadt: Die 100-Jährige, die einfach lebt und Freude hat

Die Immenstädterin Hertha Blessing feiert ihren 100. Geburtstag. Ihre Freunde bewundern ihren Humor und ihre Selbstdisziplin. Was sie zum Krieg sagt.

Von Erik Perrey

09.05.2023 | Stand: 21:48 Uhr

Vor 100 Jahren war in der jungen Weimarer Republik gerade der Höhepunkt der Hyperinflation, bei der Geld immer weniger wert wurde. In Immenstadt unterstützte die Stadt deshalb 1923 die Einwohner mit der Ausgabe von Scheinen in Höhe von bis zu einer Billion Mark. Hertha Blessing kann sich daran nicht mehr erinnern, weiß aber noch, dass ihre Mutter erzählte, dass sie damals morgens ein Fahrrad verkauft hatte und sich abends davon kaum mehr ein Stück Brot hatte leisten können. Hertha Blessing ist Jahrgang 1923, ihren 100. Geburtstag feierte die Immenstädterin jetzt im Kreis ihrer Freunde.

