Diebe brechen in mehrere Bürogebäude in Immenstadt ein

Unbekannte sind in die Büroräume eines Energieversorgers und einer Versicherungsfirma in Immenstadt eingebrochen. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen.

25.06.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Diebe sind in der Nacht auf Freitag in mehrere Bürogebäude in Immenstadt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten zwischen Donnerstag um 17 Uhr und Freitag um 7 Uhr Zugang zu den Büroräumen eines Energieversorgers im Engelfeld in Immenstadt. Gleichzeitig brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude einer Versicherungsfirma in der Sonthofener Straße ein.

Einbrüche in Immenstadt: Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die mutmaßlichen Täter durchsuchten die Büros nach Wertgegenständen und stahlen schließlich Bargeld in Höhe von 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96-100 zu melden.

