Das Allgäuer Original Braunvieh steht im Mittelpunkt

Der Zuchtverein feiert im Allgäuer Bergbauernmuseum den Erhalt der traditionellen Rinderrasse. Was bei der Tierschau geboten ist.

19.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit einer Tierschau feiert der Allgäuer Original Braunviehzuchtverein am Sonntag, 23. Juli, im Allgäuer Bergbauernmuseum 35 Jahre Zucht und Erhaltung von Allgäuer Original Braunvieh. Dabei können die Besucher laut Pressemitteilung ein rundes Dutzend besonderer Tiere sehen, die ab 10 Uhr am Sattlerhof aufgetrieben werden. Für das kulinarische Rahmenprogramm sorgt der FC Diepolz im Traktorenparcours mit Kaffee, Kuchen und einem Imbiss.

In Diepolz wird ein Querschnitt des Tierbestands gezeigt: Mit dabei sind Milchkühe und Mutterkühe, „altes“ Braunvieh, wie es in den 1950er-Jahren typisch war, modernere Allgäuer Braunvieh Typen sowie Braunvieh des Schweizer Typs. Der Fokus der Tierschau liegt auf der genetischen Vielfalt des Original Braunviehs. Die Besucher können sich einen Überblick verschaffen und erhalten Informationen rund um Züchtung, Bestand und Eigenschaften.

Tierschau im Allgäuer Bergbauernmuseum in Diepolz

Den Auftrieb der Tiere können die Besucher ab 10 Uhr miterleben. Nach der Begrüßung um 14 Uhr segnet Pfarrer Donatus Wagner aus Grän ( Tirol) die Tiere. Dr. Franz Birkenmaier, Zuchtleiter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten, spricht vor den Festgästen. Geschäftsführer Andreas Bühler gibt einen Abriss über die Geschichte der Braunviehzucht und die Aktivitäten des Vereins. Im Anschluss dürfen die Tiere auf den Laufsteg. Stefan Immler moderiert die Schau.

Außerdem gibt es einen Infostand der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Für die musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Aber was as macht das Allgäuer Braunvieh aus und was führte dazu, dass diese Haustierrasse vom Aussterben bedroht wurde? Bei den „einheimischen“ Allgäuer Kühen handelt es sich um dunkelbraune bis graubraune Tiere mit schwarzen Hornspitzen und Klauen, weißer Einfassung des dunklen Mauls, hellen Haarbüscheln in den Ohren. Sie sind laut Angaben des Zuchtvereins sanftmütig und ruhig, widerstands- und anpassungsfähig, langlebig und anspruchslos – wertvoll als langlebige und robuste Zweinutzungsrasse (Milch und Fleisch).

(Lesen Sie auch: Wie die Bergbauern vor 200 Jahren lebten, erfahren Besucher im Allgäuer Bergbauernmuseum)

Die moderne Allgäuer Kuh ist heute eher eine „Amerikanerin“ und heißt Brown-Swiss. Mitte der 1960er Jahre hatte man begonnen, das alpenländische Braunvieh mit amerikanischem Braunvieh (Brown Swiss) zu kreuzen, um die Milchleistung der Kühe zu steigern. Dies führte dazu, dass im Jahr 1988 in Bayern nur noch 1138 Kühe ohne Brown-Swiss-Genanteil gemeldet waren, allesamt bereits betagte Tiere.

623 Original Braunvieh-Kühe in Bayern

Um zu verhindern, dass das Original Braunvieh im Allgäu ausstirbt, ergriffen 1988 einige engagierte Original Braunvieh-Freunde die Initiative. Sie machten auf den Rückgang des Bestands aufmerksam. Daraus entstand im selben Jahr die „Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung und Züchtung des Original Braunviehs“ im Allgäu.

Im Jahr 1995 wurde schließlich der Allgäuer Original Braunviehzuchtverein gegründet und setzte sich zum Ziel, das Allgäuer Original Braunvieh zu erhalten und zu züchten. Als Interessenvertretung der Halter hat der Verein aktuell gut 120 Mitglieder. Das Kernzuchtgebiet umfasst den bayerischen und württembergischen Teil des Allgäus.

Derzeit gibt es 623 Original Braunvieh-Kühe in Bayern und 337 in Baden-Württemberg. Die Bestandszahlen sind in den vergangenen Jahren leicht ansteigend. Die Kühe haben sich aufgrund der guten Fleischleistung und Muttereigenschaften sowohl in konventionellen als auch in Bio-Betrieben bewährt und werden sowohl als Milchkühe als auch als Mutterkühe gehalten.

Lesen Sie auch: Allgäuer Milchbauern in Sorge: „Keine Energiewende ohne Landwirtschaft“