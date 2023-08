Durchfahrt in der Kemptener Straße wird vier Wochen gesperrt

Die Baustelle in der Kemptener Straße in Immenstadt kurz vor der Brücke über die Konstanzer Aach: Die Durchfahrt ist ab Mittwoch für vier Wochen komplett gesperrt. Von Süden, vom Kreisel am Grünen Zentrum her, wird die Straße wieder bis zum Feneberg und für die Anlieger befahrbar.