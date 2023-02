Immenstadt: Eine Schule erhebt sich gegen die Gewalt an Frauen

„One Billion Rising“: Die Schülerinnen der Mädchenrealschule Maria Stern tanzen in Immenstadt für die Frauen, „die keine Stimme haben.“

14.02.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Eine Schule erhebt sich gegen Gewalt an Frauen: Die Schülerinnen der Mädchenrealschule Maria Stern tanzten am Valentinstag in Immenstadt auf dem Marienplatz zu dem Lied „One Billion Rising“. Das ist eine globale Initiative gegen Gewalt an Mädchen und Frauen in der Welt. Demnach wurde jede dritte Frau - also eine Milliarde - mindestens einmal Opfer von Gewalt - wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. „Wir Frauen werden als schwach, unsicher, klein bezeichnet - aber wir sind stark, mutig und haben die gleichen Rechte, wie jeder andere“, rief Schülersprecherin Kumru Ece Yasar der Menge in Immenstadt zu.

Hunderte von Schülerinnen und Lehrkräfte

An dem Tanz in Immenstadt machten Hunderte von Schülerinnen und ihre Lehrkräfte mit. Sie wollten nicht nur ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen - sondern auch generell gegen Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Rassismus, Diskriminierung der Geschlechter und gegen Krieg. „Wir stehen hier für die Gleichberechtigung, die Freiheit und die Sicherheit der Frauen, für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, für die Bildung von Mädchen in allen Ländern der Welt“, sagte Schülersprecherin Kumru: „Wir tanzen für die Frauen, die keine Stimme haben.“ Organisiert hatten den Tanz die Schulsozialarbeiterin de Maria-Stern-Schule, Nicole Schmucker-Schaffner, eingeübt hatte Tanzlehrer Steffen Braun aus Immenstadt die Schritte mit den Mädchen.

Lesen Sie auch zu dem Thema:

Frauenfeindlichkeit, häusliche Gewalt, Femizid: Gewalt gegen Frauen nimmt auch im Ostallgäu zu

Mord statt Trennung: Zwei Frauenmorde am Bodensee folgen einem erschreckenden Muster