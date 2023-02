Immenstadt: Elektronisches Parkleitsystem, 24 neue Bauplätze und Anschluss ans Fernwärmenetz

Der Immenstädter Bürgermeister Nico Sentner stellt neue Projekte und Pläne der Stadt vor. Damit stehen einige Bürger vor einer Entscheidung.

12.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Bürger selbst hatten nur wenige Fragen und auch der Besuch hielt sich in Grenzen: Etwa 60 Immenstädter waren zur Bürgerversammlung der Stadt gekommen. Sie hörten den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Nico Sentner. Er ging auf die vielen Bauprojekte und Initiativen der vergangenen drei Jahre ein, die verwirklicht oder angefangen wurden. Aber auch neue Vorhaben in diesem Jahr stellte er vor. Dazu zählen das elektronische Parkleitsystem in Bühl, die Fertigstellung des Wohnbaugebiets in Akams, der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Innenstadt oder die neuen E-Ladesäulen, die im Stadtgebiet errichtet werden. Das Programm wird einige Bürger und Bürgerinnen vor die Entscheidung stellen: "Will ich einen Bauplatz erwerben?" Oder: "Kommt für mich der Anschluss ans Fernwärmenetz in Frage?"

Fernwärme: Noch heuer soll möglicherweise der Ausbau des Fernwärmenetzes in die Kemptener Straße beginnen, wenn dort die Straße saniert wird. Nächstes Jahr werden dann weitere Leitungen Richtung Jahn- und Grüntenstraße verlegt. Da gebe es eine Abnehmerquote von 85 Prozent, verkündete Sentner. Auch Bewohner der Sonthofener Straße sollen heuer noch Post von der Stadt erhalten. Nächstes Jahr ist dann der Ausbau des Biomasseheizwerks im Stillen geplant – mit Kosten von neun Millionen Euro (Bundesförderung von drei Millionen). Dazu wollte der frühere Stadtrat Stefan Hollfelder wissen, ob die drohenden neuen EU

Wohnbaugebiet Akams: In der Stadtratssitzung Ende März oder April werden die Vergaberichtlinien für die Bewerber des Einheimischen-Modells öffentlich gemacht. 20 der 24 Bauplätze werden in dem Modus an einheimische Bürger und Bürgerinnen vergeben. Dabei soll sich der Kaufpreis zwischen 300 und 320 Euro pro Quadratmeter bewegen. Vier Grundstücke werden auf dem freien Markt verkauft (ausführlicher Bericht folgt).

Parkleitsystem: Endlich geliefert wurden die elektronischen Tafeln für das Parkleitsystem in Bühl, das dort den Parkplatzsuchverkehr mindern soll. Nur eine der digitalen Anzeigetafeln für den Abzweig zum Froschweiher P6 fehlt noch, sagte Sentner. Sie soll in den nächsten Wochen kommen. Das System kostet 130.000 Euro, 60.000 Euro gibt es an Förderung.

Nahverkehr: Bewährt habe sich laut Sentner der Ringbus zwischen den Kommunen Sonthofen, Blaichach, Burgberg, Rettenberg und Immenstadt. Damit können Touristen umsonst fahren (finanziert über eine höhere Kurtaxe) und Einheimische mit einem Jahresticket für 119,40 Euro. Das System soll fortgeführt werden. Ein Bürger fragte an, ob auch eine Busverbindung zum Ortsteil Eckarts möglich wäre. Doch da musste Sentner abwinken: „Das können wir im Moment nicht leisten, da sind die Kosten zu hoch.“

Radwege: An mehreren Stellen wird heuer das Radwegenetz in der Stadt und den Ortsteilen ausgebaut. Geplant sei zudem ein Radweg entlang der Sonthofer Straße, wofür sich die Stadt bereits die Grundstücke gesichert habe, sowie ein Radweg nach Missen. „Wie schaut es mit der Verlängerung des Radwegs nach Thanners aus?“, fragte ein Bürger. Da sei der Landkreis zuständig, erläuterte Bauamts-Chef Christoph Wipper. Denn es handle sich um eine Kreisstraße. Der gehe das Projekt aber tatsächlich an: Heuer soll der Grunderwerb erfolgen und – bei Erfolg – 2024 gebaut werden.