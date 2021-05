Immenstadt erhält Geld für den Bau von Mobilfunk-Masten

Immenstadt will die "weißen Flecken" in der Handy-Versorgung im Stadtgebiet tilgen. Der Freistaat hilft über ein Förderprogramm mit.

02.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Stadt Immenstadt profitiert vom Mobilfunkförderprogramm des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Laut Pressemeldung gehört Immenstadt zu den sechs Kommunen in Schwaben, die einen Förderbescheid erhalten. Der Fördersatz betrage grundsätzlich 80 Prozent der förderfähigen Kosten, in manchen Regionen sogar 90 Prozent. Der Bau neuer Mobilfunkmasten wird jeweils mit bis zu 250.000 Euro bezuschusst. Im Durchschnitt trage die Gemeinde einen Eigenanteil von 10 bis 20 Prozent.

Wie berichtet hatte die Stadt gemeinsam mit der Organisation „Corwese“ viele Standorte in den Ortsteilen Knottenried und Stein sowie im Steigbachtobel geprüft. Ziel ist es die "weißen Flecken" ohne Mobilfunk-Empfang im Stadtbereich zu tilgen. Weil zwar viele einen Handyempfang wollen aber keinen Sendemasten in der Nachbarschaft, war es für die Stadt Immenstadt nicht leicht, Standorte für Mobilfunkstationen zu finden. Am Ende ging es um zwei Masten für den Bereich Knottenried-Diepolz-Reute und den Ortsteil Stein.

Mobilfunk der „fünfte Generation“

Um die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, führte die Stadt einen großen Infotag im Hofgarten ab. Dort beherrschte das Thema Mobilfunk in der „fünfte Generation“ (5G) die Vorträge und die Diskusission. In der anschließenden Stadtratssitzung wurden dann die Standorte der Masten weitgehend festgelegt.

Im Zuge des Mobilfunkausbaus hatte sich Immenstadt um die Aufnahme ins Förderprogramm des Freistaats bemüht. Die Anmeldung dafür lief im April aus. Jetzt gab das Wirtschaftsministerium die Kommunen bekannt, die einen Zuschuss erhalten. Mit dem Zuschuss sollen Mobilfunkmasten und Rohrleitungen gebaut werden. „Mit unserer Finanzierung tragen wir maßgeblich zur Verbesserung des Mobilfunknetzes bei. Wir wollen bayernweit für gutes und schnelles Netz sorgen und die Mobilfunklöcher schließen“, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in der Pressemitteilung.

