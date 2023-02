Geflüchtete im Oberallgäu werden in Zelt untergebracht

In Immenstadt sollen Geflüchtete ab Mitte März in einem eigens errichteten Zelt untergebracht werden. Zumindest vorübergehend.

23.02.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Im Landkreis Oberallgäu ist die Kapazitätsgrenze wegen der weiterhin hohen Zahl ankommender Geflüchteter, unter anderem aus der Ukraine, erreicht: Weil es dort keine freien Plätze in Unterkünften mehr gibt, will das Landratsamt in Immenstadt ein Zelt errichten lassen. In dem Leichtbauzelt können laut der Behörde maximal 120 Menschen unterkommen. Die Bauart gleiche der eines Festzelts.

Ab dem 20. März sollen dort kurzfristig neu zugewiesene Geflüchtete untergebracht werden, bis sie Platz in dezentralen Unterkünften finden.

Landkreis Oberallgäu: Turnhallen sollen für den Schul- und Vereinssport frei bleiben

Damit wolle die Behörde laut einer Pressemitteilung verhindern, dass Turnhallen belegt werden müssen und so Schul- und Vereinssport nicht mehr stattfinden kann.

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (FW) glaubt nicht, dass die Kapazität des Zeltes voll ausgeschöpft werden muss. Landkreis und Gemeinden seien weiterhin bemüht, dezentrale Unterkünfte für die Geflüchteten zu finden und die Zeit im Zelt so auf „ein Minimum zu reduzieren“.