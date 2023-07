Zwei Menschen bei Gerangel am Alpsee in Immenstadt verletzt

Am Großen Alpsee in Immenstadt geraten eine Familie und eine Gruppe Männer aneinander. Zwei Menschen werden bei dem Gerangel verletzt.

10.07.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Am Sonntagnachmittag haben sich an der Seepromenade des Großen Alpsees in Immenstadt (Kreis Oberallgäu) eine Familie und eine Gruppe junger Männer gestritten. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Jemand von der Familie schubste einen 24-Jährigen in den Alpsee. Dabei verletzte sich dieser leicht am Fuß. Außerdem wurde sein Handy beschädigt, das sich in seiner Hosentasche befand.

Streit am Großen Alpsee in Immenstadt: Polizei ermittelt

Danach kam es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Ein 23-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und sein T-Shirt ging kaputt. Wieso es zu dem Streit kam, ermittelt die Polizei. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Immenstadt entgegen.

