Das sind die Pläne für den Hofgarten-Parkplatz in Immenstadt

Eine Sanierung oder ein Neubau des Hofgartens in Immenstadt scheint vom Tisch zu sein. Was das für den Hofgarten-Parkplatz bedeutet.

17.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Erleichterung machte sich bei so manchem Zuhörer in der jüngsten Bürgerversammlung in Immenstadt breit: Dabei ging es um das Thema Hofgarten. In dem Zusammenhang fragte eine Anwohnerin die Planer, wie es denn um die Bebauung des Parkplatzes „Bauhofinsel“ stehe.

Verkauf des Grundtücks war angedacht

In der Machbarkeitsstudie des Sonthofer FG Architekturbüros wurde die Bebauung des großen Parkplatzes gegenüber des Hofgartens als Idee mit einbezogen. „Der Verkauf des Grundstücks wurde als mögliche Querfinanzierung angedacht“, sagte Architekt Michael Gibbesch. Überlegt wurde die Ansiedlung eines Nahversorgers, der Bau eines Hotels oder Wohnhäuser. Jedesmal hätte auch ein großes Parkhaus errichtet werden müssen, um ausreichend Stellplätze für den Hofgarten sowie für die jeweilige Nutzung des Geländes zu erhalten.

In die engere Wahl kam der Bau zweier fünfstöckiger Punkthäuser mit 48 Wohnungen und ein vierstöckiges Parkhaus mit 300 Stellplätze. Diese Überlegungen machte dann doch den ein oder anderen direkten Anlieger dahinter nervös.

Das sind die anderen Wohnprojekte in Immenstadt

Doch Bürgermeister Nico Sentner konnte die Gemüter in der Bürgerversammlung beruhigen. Da derzeit der Neubau oder die Sanierung des Hofgartens nicht in Betracht komme, sei auch keine Gegenfinanzierung nötig. Außerdem wäre das Ganze eine ziemlich teure Investition, für das sich im Moment bei der Zinslage wohl kaum ein Investor finden lasse. Allein das Parkhaus käme auf mehrere Millionen Euro. Zudem gebe es in der Stadt jetzt andere Wohnprojekte. So sollen zunächst die Mehrfamilienhäuser auf dem Eberl-Gelände an der Jahnstraße und die Mietwohnungen des Sozial-Wirtschafts-Werks (SWW) in der Siedlerstraße verwirklicht werden. Und dann sei da noch als mögliche Wohnbaufläche die Maxensruhe.

