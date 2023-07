Schlechte Karten für eine neue Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt

Ob Sanierung oder Neubau der Immenstädter Stadthalle: Die Kosten mit über 20 Millionen Euro wären enorm. Und wo finden künftig Veranstaltungen statt?

12.07.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Zwischen 22 und 27 Millionen Euro würde ein sanierter oder neugebauter Hofgarten die Stadt Immenstadt kosten. Da sind schon alle Förderungen abgezogen. Die einzelnen Varianten und Zahlen für die Stadthalle präsentierten jetzt die Architekten Michael Gibbesch und Thomas Bloch vom FG Architekturbüro in einer Bürgerversammlung im Schulzentrum.

Bei der Höhe dieser Investitionen sah Bürgermeister Nico Sentner derzeit keine Möglichkeiten für eine Verwirklichung. Und auch von den rund 70 Bürgern in der Versammlung kam keine Forderung, eine neue Stadthalle zu bauen. Als Alternative für Vereins-, Firmen- oder Schulfeiern ist die Turnhalle der Maria-Stern-Mädchenrealschule im Gespräch.

Wie geht es mit der Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt weiter?

Damit der Stadtrat eine Grundlage für die Entscheidung über die Zukunft des Hofgartens hat, wurde das FG Architekturbüro aus Sonthofen beauftragt, eine Machbarkeitsstudie gemeinsam mit der Beratungsfirma Cima zu erstellen. Dabei geht es um die Anforderungen an eine Stadthalle und verschiedene Lösungen für den Bau. Am Ende erarbeitete das Büro fünf Vorschläge – zwei verschieden große Entwürfe für eine Sanierung, zwei für einen Neubau und eine „Minimalvariante“. Architekt Bloch stellte die Lösungen noch einmal kurz vor.

Aufgrund der Befragung von Vereinen, Firmen, Schulen und Veranstaltungsunternehmen durch die Cima liegt laut Bloch der größte Bedarf bei einem Saal für bis zu 150 Personen, beständig abnehmend bis 600 Personen. Deshalb untersuchte das Architekturbüro zunächst jeweils Varianten mit 600 und 450 Personen samt Gastronomie und Seminarräumen. Hinzu kam die Minimalvariante für einen Saal mit 300 Personen, ohne Gastronomie und ohne Seminarräume.

Michael Gibbesch erläuterte dazu die Zahlen, wobei sein Büro alle einzelnen Gewerke berechnete plus einer Kostensteigerung. Fördermöglichkeiten gibt es zwei für Stadthallen: von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und vom „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE). Dieser Fonds verteilt Geld aus einem Topf mit 30 Millionen Euro an 29 Städte. Immenstadt gehört dazu.

Hier die Kosten zu den Varianten:

Neubau Variante 1 mit 600 Personen: Kosten 29,3 Millionen Euro abzüglich 1,9 Millionen Euro KfW- und EFRE-Förderung bleiben 27,4 Millionen Euro Eigenanteil Stadt;

Neubau Variante 2 mit 450 Personen: Kosten 25,3 Mio. Euro minus 1,7 Mio. (KfW und EFRE) bleiben 23,6 Millionen Euro Eigenanteil für die Stadt;

Sanierung Variante 1 „kleine Lösung“: Kosten 27,2 Mio. Euro minus 5,2 Mio. (KfW und EFRE) bleiben 22 Mio. Euro Eigenanteil;

Sanierung Variante 2 „große Lösung“: Kosten 29,3 Mio. minus 5,2 Mio (KfW und EFRE) bleiben 24,1 Mio. Euro Eigenanteil.

Neubau Minimalvariante, Saal mit 300 Personen: Kosten 12,5 Mio minus 1,1 Mio (KfW und EFRE) bleiben 11,4 Mio. Euro Eigenanteil.

„Schulische Veranstaltungen müssen immer Vorrang haben“

Bürgermeister Sentner zählte auf, welche Pflichtaufgaben demnächst auf die Stadt zukommen, die jeweils viele Millionen Euro kosten werden: Sanierung Mittelschule, zweiter Teil Stadtspange, Ausbau Fernwärme. „Deshalb ist eine Investition von 22 Millionen und mehr in den kommenden Jahren nicht möglich.“ Und die Minimallösung mit einem Eigenanteil von über elf Millionen und nur 300 Plätzen sei in seinen Augen auch keine Lösung: „Trotz dieser hohen Investition ersetzt das den Hofgarten in keiner Weise“, sagte Sentner.

Dagegen hofft der Bürgermeister für „kleinere“ Feste von Vereinen, Firmen oder Schulen auf die mögliche Alternative Maria-Stern-Turnhalle mit Platz für 300 bis 330 Personen. Dabei würde die Stadt Geld in die Ausstattung der Sportstätte investieren, um sie zur Multifunktionshalle umzuwandeln. Allerdings muss das Schulwerk der Diözese in Augsburg erst zustimmen. Schulleiter Dr. Joachim Sailer wäre bereit, der Stadt entgegenzukommen. Allerdings gelte es erst, noch viele Dinge zu regeln, bevor es zu einer Einigung kommt: „Und schulische Veranstaltungen müssen immer Vorrang haben.“

Gebäude abreißen, Fläche frei lassen

Wie geht es mit dem Hofgarten weiter? Laut Gibbesch würde der EFRE den Abbruch des Hofgartens mit Mitteln bis zu 90 Prozent bezuschussen. Den Abriss schätzt er auf zwei Millionen Euro. Bleibt der Hofgarten stehen, kostet er – trotz Leerstands – die Stadt 50.000 Euro Unterhalt pro Jahr.

Dabei drängt die Zeit: „Wir müssen uns bis September entscheiden, dann läuft das Förderprogramm aus“, erklärte Sentner. Die Fläche könnte dann für weitere Entwicklungen freigehalten werden. „Dort können wir zum Beispiel ein Veranstaltungszelt aufstellen, wie das im Klostergarten“, meinte Sentner. Der restliche Hofgarten soll zu einem kleinen Park aufgewertet werden. Als nächstes wird sich der Stadtrat mit der Zukunft des Hofgartens befassen und eine Entscheidung fällen.

Lesen Sie auch: Einzelhandel in Immenstadt: „Von unserer Situation träumen andere“