Immenstadt: Die Wassertemperatur im Hallenbad wird wieder erhöht

Die Stadtwerke Immmenstadt schrauben am Temperaturregler im Hallenbad. Im Nichtschwimmerbecken wird es um zwei Grad wärmer.

01.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dem einen oder der anderen war es bereits zu kalt. Deshalb gibt es jetzt eine gute Nachricht für die Besucher des Immenstädter Hallenbads: Das Wasser in den beiden Becken ist wieder wärmer. Damit reagieren die Stadtwerke darauf, dass auch Nachbargemeinden ihre Wassertemperaturen angehoben haben.

Weil auch andere Badbetreiber die Wassertemperatur nach oben geschraubt haben, sehen sich die Stadtwerke Immenstadt laut Mitteilung „nun auch in der Verantwortung zu reagieren“. Wie berichtet hatten die Stadtwerke die Wassertemperatur abgesenkt, um Energiekosten zu sparen. Jetzt soll sie wieder angehoben werden, um die Badegäste nicht zu vergraulen, die dann womöglich in wärmere Bäder ausweichen. Damit sollen auch den Schülern und den Schwimmvereinen, die dort ihren Sportuntericht abhalten oder trainieren, bessere Bedingungen geboten werden.

Stadtwerke Immenstadt: Kein Energienotstand mehr

Ursprünglich wollten die Stadtwerke mit der Absenkung der Temperatur - so wie auch in der Freibad-Saison - ihren Beitrag zum Energienotstand in Deutschland leisten. Und nebenher natürlich noch Kosten senken. Jetzt heißt es in der Mitteilung der städtischen Tochter: „Das Anheben der Badetemperaturen sehen die Stadtwerke als vertretbar, da aktuell ein Energienotstand nicht mehr droht.“ Demnach werden die Wassertemperaturen im Hallenbad wie folgt angehoben:

im Nichtschwimmerbecken von 28 auf 30 Grad,

im Sportbecken von 26 auf 27 Grad.

