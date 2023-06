Jugendliche schießen mit Softair-Pistole auf Spaziergänger

Ein Spaziergänger wird in Immenstadt aus heiterem Himmel von zwei Jugendlichen attackiert - mit einer Softair-Pistole. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

26.06.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Ein Jugendlicher hat in Immenstadt mit einer Softair-Waffe im Vorbeifahren vom Fahrrad aus einem 39-jährigen Passanten in den Oberschenkel geschossen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Demnach ging der Mann auf einem Fußgängerweg zwischen Gymnasium und Krankenhaus in Immenstadt. Dabei kamen ihm zwei Jungen auf Fahrrädern entgegen, von denen einer die Softair zog und schoss. Beide Jugendliche flüchteten, der Mann klagte über Schmerzen am Oberschenkel.

Polizei-Einsatz in Immenstadt: Jugendliche schießen mit Softair auf Spaziergänger

Beide Täter sollen etwa 16 Jahre alt gewesen sein, einer der beiden hatte laut Polizei lockige, nackenlange Haare und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Der Begleiter hatte kurze Haare und trug ein ockerfarbenes Shirt. Etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Immenstadt zu melden unter der Nummer 08323/9610-0.

