Jugendliche campen im Naturschutzgebiet am Alpsee in Immenstadt

Jugendliche haben im Naturschutzgebiet am Alpsee in Immenstadt gecampt. Die Wildcamper erwartet nun eine Anzeige.

18.06.2022 | Stand: 11:01 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben acht Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren im Naturschutzgebiet am Alpsee in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) gecampt. Dafür hatte die Gruppe eigens einen Pavillion und zahlreiche Feldbetten aufgestellt, berichtet die Polizei. Weil das Campen im Naturschutzgebiet streng verboten ist, erwartet die Jugendlichen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".