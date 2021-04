Fahrerin wohl unter Drogen und mit Schlagring unterwegs

Eine Fahrt, viele Anzeigen - die Polizei kontolliert in Immenstadt eine Autofahrerin und deckt einen Gesetzesverstoß nach dem anderen auf.

13.04.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Die Polizei hat am Montag um etwa 22.30 Uhr eine Autofahrerin kontrolliert, die nun "mit einer Vielzahl an Anzeigen rechnen" muss, teilt die Polizei mit. Die Beamten kontrollierten die 37-Jährige in der Sonthofener Straße. Sie zeigte "drogentypische Verhaltensweisen". Ein Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamin aus. Die Frau musste deshalb zur Blutentnahme.

Die Frau hat in Immenstadt einen Schlagring dabei und ist ohne plausiblen Grund während der Ausgangssperre unterwegs

Das war aber noch nicht alles. Es stellte sich heraus, dass die Führerscheinbehörde bereits im Jahr 2020 die Fahrerlaubnis der 37-Jährigen zur sofortigen Einziehung ausgeschrieben hatte. Außerdem hatte die Frau einen verbotenen Schlagring in der Handtasche. Schließlich war die Autofahrerin noch trotz Ausgangssperre nach 22 Uhr unterwegs, ohne einen plausiblen Grund dafür zu haben.

