Ladendieb in Immenstadt auf frischer Tat ertappt

In Immenstadt hat eine Zeugin einen Zwölfjährigen bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Polizei ermittelt.

Von Allgäuer Zeitung

05.01.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat eine Zeugin einen Zwölfährigen in einem Verbrauchermarkt im Bereich der Bahnhofstraße in Immenstadt bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Frau konnte beobachten, wie sich der Junge diverse Artikel in seinen Rucksack und seine Jackentasche steckte, teilt die Polizei mit. Am Ausgang des Geschäfts konnte der Zwölfjährige gestellt werden.

