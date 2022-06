In Immenstadt hat ein Mann von seinem Balkon Glasflaschen auf die Straße geworfen. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte er die Beamten.

19.06.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Am Samstagabend hat ein 46-Jähriger in Immenstadt Glasflaschen von seinem Balkon auf die Straße geworfen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach hat der Mann mit zwei Freunden auf seinem Balkon Alkohol getrunken. Bei der Anzeigenaufnahme gab der Mann falsche Personalien an und beleidigte die Beamten.

Den 46-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. Durch den Vorfall kam es zu keinem Unfall.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt lesen Sie hier.