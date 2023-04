Drei Brände in kürzester Zeit: Polizei Immenstadt sucht dringend Zeugen

Innerhalb einer Stunde wurden in Immenstadt am Montag ein Schuhputzautomat, mehrere Pappkartons und eine Mülltonne in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.

25.04.2023 | Stand: 14:35 Uhr

In Immenstadt hat es am Montagabend in unmittelbarer Nähe zueinander und innerhalb kürzester Zeit gleich drei Brände gegeben. Laut Polizeiangaben ereigneten sich die Brände alle in der Nähe des Kirchplatzes. Für die Löschung zwei der drei Brände musste die Feuerwehr ausrücken.

Immenstadt: Mehrere Brände in Kirchplatz-Nähe

Den ersten Brand bemerkte ein Mitarbeiter der Stadt Immenstadt vor dem Gebäude der Stadtverwaltung am Kirchplatz, als er dieses gegen 17.20 Uhr verließ. Ein Schuhputzautomat stand dort in Flammen. Der Brand konnte mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden, die Feuerwehr war hier nicht nötig.

Unbekannte zünden Pappkartons und Papiertonne an

Etwa eine Stunde später meldete ein Zeuge einen Brand in der Salzszraße, nur wenige Meter vom Kirchplatz entfernt. Dort brannten mehrere Pappkartons in einem Carport. Das Feuer griff außerdem auf einen danebenstehenden Kfz-Anhänger über und beschädigte diesen. Ungefähr zur gleichen Zeit brannte in der Jahnstraße, die ebenfalls nur wenige Meter vom Kirchplatz entfernt liegt, eine Altpapiertonne. Die Feuerwehr Immenstadt löschte beide Brände. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei Immenstadt sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können. Besonders gesucht wird ein Zeuge, der bei dem Brand am Stadt-Gebäude einen Mitarbeiter angesprochen hatte. Dabei erzählte er ihm von drei Jugendlichen, die er in der Nähe des brennenden Automaten gesehen hatte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der folgenden Nummer zu melden: 08323 96100.

