Mitarbeiter von Allgäuer Schullandheim soll Schülerinnen sexuell belästigt haben

Ein Mitarbeiter eines Schullandheims in Immenstadt soll sich nackt vor Schülerinnen gezeigt haben. Die Polizei bestätigt Ermittlungen gegen den Mann.

03.05.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Die Polizei ermittelt gegen einen 42-jährigen Mitarbeiter eines Schullandheims in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu). Der Mann soll sich in anzüglicher Art und Weise minderjährigen Gästen der Einrichtung genähert haben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montagvormittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Vorfälle sollen sich demnach bereits vergangene Woche ereignet haben. Zur Anzeige gebracht wurden sie am vergangenen Donnerstag (26. April 2022) bei der Polizei in Immenstadt - und zwar von dem beschuldigten Mitarbeiter. Details über die Hintergründe der Selbstanzeige wurden zunächst nicht genannt. Am Nachmittag teilte die Polizei dann jedoch mit, dass es wegen den Annäherungen an die Mädchen zu einem Streitgespräch mit einer Lehrkraft gekommen war. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden; befindet sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll sich der Mann einer Gruppe von Schülerinnen der siebten Jahrgangsstufe einer Schule aus Friedrichshafen am Bodensee nackt gezeigt haben und "entsprechende Offerten" gemacht haben, wie es ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West formulierte.

Mitarbeiter von Schullandheim soll sich Mädchen nackt gezeigt haben - Ermittlungen laufen

Seinen Angaben zufolge laufen derzeit die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter. Die Befragungen der betroffenen Schülerinnen seien im Gange.

Der Sachverhalt werde der Staatsanwatschaft vorgelegt, die über die weitere Vorgehensweise in diesem Fall entscheidet. Dem mutmaßlichen Täter wurde ein Platzverweis für die Einrichtung erteilt. Weitere Details, zum Beispiel, wie lange er schon in der Einrichtung im Oberallgäu arbeitete und welcher Tätigkeit er dort genau nachging, wurden zunächst nicht genannt. Die Siebtklässlerinnen einer Gemeinschaftsschule aus Friedrichshafen waren im Rahmen einer Klassenfahrt zu Gast im Allgäu.

