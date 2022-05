Mitarbeiter einer Firma in Immenstadt gehen aufeinander los - beide bei Streit verletzt

In Immenstadt sind zwei Mitarbeiter einer Firma mit Rohrstangen und einer Rohrzange aufeinander losgegangen. Beide wurden bei dem Streit verletzt.

19.05.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern einer Firma in Immenstadt eskaliert. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Männer (36 und 61 Jahre alt) mit Rohrzange und Rohrstangen auf den jeweils anderen eingeschlagen. Beide Männer wurden bei dem Streit in Immenstadt verletzt und mussten zur Behandlung ihrer Rippen- und Handverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

