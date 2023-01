Nachts durch Immenstadt am Rosenmontag - der Nachtumzug

Der Nachtumzug in Immenstadt ist der Höhepunkt der Fasnacht. Bereits jetzt stehen Termin, Strecke und einige Gruppen des Umzugs 2023 fest.

16.01.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Der Jahreswechsel ist kaum vorbei, schon steht Fasching vor der Tür. Am Rosenmontag findet dann in Immenstadt der Nachtumzug am Rosenmontag statt als Höhepunkt statt. Nach den Absagen 2021 und 2022 aufgrund von Corona, ist es 2023 wieder soweit. Schon jetzt sind einige Gruppen bekannt, die beim Umzug mitmachen.

Termin des Nachtumzugs in Immenstadt

Während der Immenstädter Nacht der Fasnacht findet am Rosenmontag der Nachtumzug statt. Am 20. Februar wird dann ab 18.03 Uhr der Umzug durch Immenstadt führen. Das Ganze wird vom Verein Fasnachtsbuzze organisiert.

Rosenmontag, 20. Februar 2023

18.03 Uhr

Wie verläuft die Strecke des Nachtumzugs?

Die Wagen stellen sich auf dem Bundesstraßenabschnitt (Schützenstraße/Monfortstraße) zwischen Kalvarienbergstraße bis Rothenfeldstraße auf. Über die Rothenfeldstraße geht die Strecke des Umzugs dann in die Bahnhofstraße. Nach dem Marienplatz und Kirchplatz führt die Strecke über die Jahnstraße wieder auf die Bundesstraße 308 / Schützenstraße.

Welche Gruppen sind beim Nachtumzug in Immenstadt am Rosenmontag dabei?

Die Anmeldephase läuft noch, aber bereits jetzt sind ein paar Gruppen aufgeführt:

Bergstätt Baure

Eskalinos Missen

Faschingsverein Kempten e. V. mit Kemptner Gurra hexa

Faschingswagen Akams

Faschingswagen Minderbetzigau

Fasnachtsbuzze Rettenberg/Burgberg

Hägar Faschingshaufa Biberach e.V.

Hochbucher Obsthexen e. V.

Hopfentorpedos

Immenstädter Bommele

Katastrophenband Rohrdorf

KLJB Weiler

Knastis

Narrenzunft Geisterpudel Hergatz e. V.

Narrenzunft Weilermer Schatzhüterinnen

NZ Betzigau´r Moorgeischd´r

NZ Kemptner Stadthexen e.V.

NZ Weschderhoimer Teufelspudel

Schalmeienkapelle Fischen e.V.

Schedder-Häxa Altenstadt

Sonthofer Fasnachtszunft e.V.

Noch sind die Mottos der Umzugswagen nicht bekannt.

Wann ist Fasnacht?

Während der Karneval bereits am 11. November beginnt, ist der ursprüngliche Beginng der Fasnacht - mancherorts auch Fastnacht - am 6. Januar (Heiligedreikonigstag / Epihanias). Der letzte Tag, Aschermittwoch, richtet sich dabei immer nach Ostern aus. Ostern findet am ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond statt, somit kann der frühest mögliche Aschermittwoch am 4. Februar sein, am 10. März hingegen der späteste.